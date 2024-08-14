Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Пари НН», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН»