14.08.2024, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-2-2
49
Тороп
78
Дивеев
90
Лукин
77
Агапов
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
31
Кисляк
11
Файзуллаев
11
Давила
20
Койта
3-3-1-1-2
1
Лукьянов
2
Александров
3
Ведерников
27
Магкеев
24
Гоцук
5
Трошечкин
19
Шнапцев
18
Глейзер
80
Царукян
23
Кутателадзе
11
Зе Турбо
77
Агапов
3
Круговой
3
Круговой
77
Агапов
14
Зделар
10
Обляков
10
Обляков
14
Зделар
11
Давила
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Давила
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
11
Файзуллаев
14
Яковлев
14
Яковлев
11
Файзуллаев
3
Ведерников
30
Стаматов
30
Стаматов
3
Ведерников
27
Магкеев
22
Каккоев
22
Каккоев
27
Магкеев
23
Кутателадзе
17
Карапузов
17
Карапузов
23
Кутателадзе
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Пари НН», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»