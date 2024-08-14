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  • ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

14 августа 2024, 16:05
ЦСКА
14.08.2024, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Нижний Новгород
60' И. Дивеев
32' З. Турбо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Антон Мухин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
3-3-2-2
49
Тороп
78
Дивеев
90
Лукин
77
Агапов
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
31
Кисляк
11
Файзуллаев
11
Давила
20
Койта
3-3-1-1-2
1
Лукьянов
2
Александров
3
Ведерников
27
Магкеев
24
Гоцук
5
Трошечкин
19
Шнапцев
18
Глейзер
80
Царукян
23
Кутателадзе
11
Зе Турбо
77
Агапов
3
Круговой
3
Круговой
77
Агапов
14
Зделар
10
Обляков
10
Обляков
14
Зделар
11
Давила
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Давила
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
11
Файзуллаев
14
Яковлев
14
Яковлев
11
Файзуллаев
3
Ведерников
30
Стаматов
30
Стаматов
3
Ведерников
27
Магкеев
22
Каккоев
22
Каккоев
27
Магкеев
23
Кутателадзе
17
Карапузов
17
Карапузов
23
Кутателадзе
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Пари НН», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН»

ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Нижний Новгород ЦСКА
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