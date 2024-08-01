Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Крыльев Советов», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ»

Также эфир матча будет транслировать «Bettery».