Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Мх – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2024

«Динамо» Мх – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2024

1 августа 2024, 18:20
Динамо Мх
01.08.2024, четверг, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
83' В. Пальцев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-2-2-3
1
Волк
17
Пальцев
4
Шумахов
99
Алибеков
17
Джапо
72
Сандрачук
22
Юсупов
7
Ангбан
19
Зинович
70
Гаджиев
17
Касинтура
4-1-1-2-2
30
Песьяков
23
Бейл
4
Евгеньев
95
Гапонов
2
Печенин
8
Витюгов
21
Иванисеня
15
Рассказов
19
Орозко
77
Писарский
10
Цыпченко
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
72
Сандрачук
13
Кагермазов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
17
Касинтура
9
Магомедов
9
Магомедов
17
Касинтура
15
Рассказов
3
Солдатенков
3
Солдатенков
15
Рассказов
23
Бейл
8
Якуба
8
Якуба
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Витюгов
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Крыльев Советов», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Крылья Советов»

Динамо Махачкала – Крылья Советов смотреть онлайн 1 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Мх
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+