01.08.2024, четверг, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-2-2-3
1
Волк
17
Пальцев
4
Шумахов
99
Алибеков
17
Джапо
72
Сандрачук
22
Юсупов
7
Ангбан
19
Зинович
70
Гаджиев
17
Касинтура
4-1-1-2-2
30
Песьяков
23
Бейл
4
Евгеньев
95
Гапонов
2
Печенин
8
Витюгов
21
Иванисеня
15
Рассказов
19
Орозко
77
Писарский
10
Цыпченко
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
72
Сандрачук
13
Кагермазов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
17
Касинтура
9
Магомедов
9
Магомедов
17
Касинтура
15
Рассказов
3
Солдатенков
3
Солдатенков
15
Рассказов
23
Бейл
8
Якуба
8
Якуба
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Витюгов
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Крыльев Советов», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Крылья Советов»
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Источник: «Бомбардир»