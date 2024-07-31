Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Пари НН», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч Премьер»

Также эфир матча будет транслировать «Bettery».