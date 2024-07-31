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  • «Ахмат» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

«Ахмат» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

31 июля 2024, 19:50
Ахмат
31.07.2024, среда, 21:00
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
4 : 1
Завершен
Нижний Новгород
26' Г. Агаларов (П) 42' А. Швец 54' Б. Бериша 60' Б. Бериша
40' К. Гоцук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Камило
ОП
24
Заим Диванович
ОП
0
Антон Швец
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Опарин
8
Богосавац
3
Шатара
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
24
Диванович
0
Швец
7
Бериша
25
Агаларов
10
Ковачев
3-3-1-2-1
81
Кукушкин
3
Ведерников
3
Глущенков
24
Гоцук
2
Александров
10
Мухин
19
Шнапцев
18
Глейзер
15
Боселли
19
Ермаков
11
Зе Турбо
25
Агаларов
27
Кардосо
27
Кардосо
25
Агаларов
24
Диванович
11
Луна Диале
11
Луна Диале
24
Диванович
3
Шатара
75
Гандри
75
Гандри
3
Шатара
8
Богосавац
55
Тодорович
55
Тодорович
8
Богосавац
10
Ковачев
40
Уциев
40
Уциев
10
Ковачев
3
Ведерников
30
Стаматов
30
Стаматов
3
Ведерников
11
Зе Турбо
22
Каккоев
22
Каккоев
11
Зе Турбо
18
Глейзер
14
Тичич
14
Тичич
18
Глейзер
15
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
15
Боселли
24
Гоцук
9
Ожегович
9
Ожегович
24
Гоцук
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
11
Исмаэл
ЦП
72
Яхья Магомедов
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
11
Исмаэл
ЦП
72
Яхья Магомедов
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
Остались в запасе
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Пари НН», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»«Пари НН»

«Ахмат» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Нижний Новгород Ахмат
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