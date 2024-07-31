31.07.2024, среда, 21:00
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-2-1-1-2
1
Опарин
8
Богосавац
3
Шатара
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
24
Диванович
0
Швец
7
Бериша
25
Агаларов
10
Ковачев
3-3-1-2-1
81
Кукушкин
3
Ведерников
3
Глущенков
24
Гоцук
2
Александров
10
Мухин
19
Шнапцев
18
Глейзер
15
Боселли
19
Ермаков
11
Зе Турбо
25
Агаларов
27
Кардосо
27
Кардосо
25
Агаларов
24
Диванович
11
Луна Диале
11
Луна Диале
24
Диванович
3
Шатара
75
Гандри
75
Гандри
3
Шатара
8
Богосавац
55
Тодорович
55
Тодорович
8
Богосавац
10
Ковачев
40
Уциев
40
Уциев
10
Ковачев
3
Ведерников
30
Стаматов
30
Стаматов
3
Ведерников
11
Зе Турбо
22
Каккоев
22
Каккоев
11
Зе Турбо
18
Глейзер
14
Тичич
14
Тичич
18
Глейзер
15
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
15
Боселли
24
Гоцук
9
Ожегович
9
Ожегович
24
Гоцук
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
11
Исмаэл
ЦП
72
Яхья Магомедов
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
11
Исмаэл
ЦП
72
Яхья Магомедов
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
Остались в запасе
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Пари НН», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Пари НН»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч Премьер»
- Также эфир матча будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»