21.07.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-3-2
99
Сысуев
81
Сидоров
27
Прохин
2
Перес
12
Малых
6
Горбани
17
Гюрлюк
5
Михайлов
26
Марин
11
Мансилья
10
Флорентин
4-1-1-3-1
98
Максименко
26
Хлусевич
6
Бабич
23
Чернов
97
Денисов
18
Умяров
47
Зобнин
10
Бонгонда
28
Зорин
28
Медина
7
Соболев
17
Гюрлюк
29
Муро
29
Муро
17
Гюрлюк
26
Марин
96
Барановский
96
Барановский
26
Марин
10
Флорентин
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
10
Флорентин
11
Мансилья
50
Куэро
50
Куэро
11
Мансилья
28
Медина
35
Мартинс
35
Мартинс
28
Медина
7
Соболев
8
Игнатов
8
Игнатов
7
Соболев
18
Умяров
77
Зиньковский
77
Зиньковский
18
Умяров
10
Бонгонда
11
Мелешин
11
Мелешин
10
Бонгонда
28
Зорин
9
Угальде
9
Угальде
28
Зорин
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Оренбург - Спартак
2
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
7
Количество передач
313
522
Сейвы
6
5
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Спартака», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»