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  • «Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

«Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

20 июля 2024, 18:50
Ростов
20.07.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
20
Секу Койта
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
73
Азнауров
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
3-2-1-1-3
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
3
Круговой
8
Бистрович
10
Обляков
11
Мусаев
63
Чалов
20
Койта
87
Лангович
23
Чернов
23
Чернов
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
47
Уткин
18
Кучаев
18
Кучаев
47
Уткин
73
Азнауров
19
Байрамян
19
Байрамян
73
Азнауров
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
20
Койта
14
Зделар
14
Зделар
20
Койта
8
Бистрович
17
Глебов
17
Глебов
8
Бистрович
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
10
Офсайды
0
3
Количество передач
593
391
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против ЦСКА, 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА

«Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
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