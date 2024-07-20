Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-1-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
73
Азнауров
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
3-2-1-1-3
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
3
Круговой
8
Бистрович
10
Обляков
11
Мусаев
63
Чалов
20
Койта
87
Лангович
23
Чернов
23
Чернов
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
47
Уткин
18
Кучаев
18
Кучаев
47
Уткин
73
Азнауров
19
Байрамян
19
Байрамян
73
Азнауров
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
20
Койта
14
Зделар
14
Зделар
20
Койта
8
Бистрович
17
Глебов
17
Глебов
8
Бистрович
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
10
Офсайды
0
3
Количество передач
593
391
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против ЦСКА, 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»