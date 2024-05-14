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Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Спартака», финал Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая 2024, в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Спартак»