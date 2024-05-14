Балтика
14.05.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
- : -
Не начался
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П1
5
Х
3.6
П2
1.82
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Спартак
Статистика матча Балтика - Спартак
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Спартака», финал Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая 2024, в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Фонбет».