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    «Факел» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    Факел
    12.05.2024, воскресенье, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 28 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Урал
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Факел
    31
    Александр Беленов
    ВР
    13
    Игорь Калинин
    ЛЗ
    22
    Игорь Юрганов
    ЦЗ
    47
    Сергей Божин
    ЦЗ
    72
    Райан Сенхаджи
    ЦЗ
    23
    Вячеслав Якимов
    ОП
    33
    Ираклий Квеквескири
    ОП
    7
    Роман Акбашев
    ЦП
    10
    Ильнур Альшин
    ПВ
    14
    Хызыр Аппаев
    ЦФ
    20
    Евгений Марков
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Черевченко
    Урал
    1
    Илья Помазун
    ВР
    2
    Силвие Бегич
    ЦЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    16
    Итало
    ЦЗ
    15
    Денис Кулаков
    ПЗ
    44
    Ибрахима Сиссе
    ОП
    5
    Андрей Егорычев
    ЦП
    8
    Даниэль Мишкич
    ЦП
    97
    Илья Ишков
    АП
    21
    Игорь Дмитриев
    ЛВ
    79
    Алексей Каштанов
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Факел
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    71
    Николай Поярков
    ЛЗ
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    15
    Кирилл Суслов
    ЦЗ
    88
    Владислав Мастерной
    ПЗ
    28
    Руслан Магаль
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    11
    Никита Моцпан
    АП
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    Урал
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    25
    Кики
    ЛЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    18
    Юрий Газинский
    ЦП
    10
    Эрик Бикфалви
    АП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    4-2-1-1-2
    31
    Беленов
    13
    Калинин
    47
    Божин
    72
    Сенхаджи
    22
    Юрганов
    23
    Якимов
    33
    Квеквескири
    7
    Акбашев
    10
    Альшин
    20
    Марков
    14
    Аппаев
    4-1-2-2-1
    1
    Помазун
    15
    Кулаков
    4
    Эмерсон
    16
    Итало
    2
    Бегич
    44
    Сиссе
    5
    Егорычев
    8
    Мишкич
    97
    Ишков
    21
    Дмитриев
    79
    Каштанов
    72
    Сенхаджи
    15
    Суслов
    15
    Суслов
    72
    Сенхаджи
    20
    Марков
    11
    Моцпан
    11
    Моцпан
    20
    Марков
    7
    Акбашев
    9
    Максимов
    9
    Максимов
    7
    Акбашев
    44
    Сиссе
    18
    Газинский
    18
    Газинский
    44
    Сиссе
    8
    Мишкич
    10
    Бикфалви
    10
    Бикфалви
    8
    Мишкич
    97
    Ишков
    11
    Ионов
    11
    Ионов
    97
    Ишков
    79
    Каштанов
    9
    Шеттине
    9
    Шеттине
    79
    Каштанов
    Остались в запасе
    Факел
    Урал
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    71
    Николай Поярков
    ЛЗ
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    88
    Владислав Мастерной
    ПЗ
    28
    Руслан Магаль
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    Главный тренер
    Игорь Черевченко
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    25
    Кики
    ЛЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Остались в запасе
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    71
    Николай Поярков
    ЛЗ
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    88
    Владислав Мастерной
    ПЗ
    28
    Руслан Магаль
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    Остались в запасе
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    25
    Кики
    ЛЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Черевченко
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Статистика матча Факел - Урал
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    8
    7
    Удары в створ
    1
    1
    Владение мячом %
    46
    54
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    9
    2
    Нарушения
    11
    13
    Офсайды
    4
    1
    Количество передач
    284
    363
    Сейвы
    1
    1
    Точность передач %
    60
    60
    Удары мимо ворот
    4
    4
    Блокированные удары
    3
    2
    Удары из пределов штрафной
    6
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Урала», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Урал»

    «Факел» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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