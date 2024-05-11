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    • «Балтика» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Балтика» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Балтика
    11.05.2024, суббота, 21:30
    Россия. Премьер-лига, 28 тур
    1 : 1
    Идет второй тайм 59‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    4.5
    Х
    2.25
    П2
    2.6
    Реклама, 18+
    Динамо
    32' А. Энрикес
    3' К. Тюкавин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Балтика
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    17
    Кристиян Бистрович
    ЦП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ПП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    25
    Алекс Фернандес
    ПВ
    18
    Анхело Энрикес
    ЦФ
    88
    Виталий Лисакович
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Динамо
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    93
    Диего Лаксальт
    ЛЗ
    7
    Дмитрий Скопинцев
    ЛЗ
    6
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    3
    Фабиан Бальбуэна
    ЦЗ
    18
    Николас Маричаль
    ЦЗ
    74
    Даниил Фомин
    ОП
    24
    Луис Чавес
    ОП
    8
    Хорхе Карраскаль
    АП
    13
    Муми Нгамале
    ЛВ
    70
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Балтика
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    7
    Роберто Фернандес
    ЛП
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    80
    Ярослав Арбузов
    ПВ
    Динамо
    1
    Антон Шунин
    ВР
    76
    Илья Купцов
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    80
    Станислав Бессмертный
    ПЗ
    89
    Бителло
    ЦП
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    20
    Вячеслав Грулев
    ЛВ
    10
    Федор Смолов
    ЦФ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    3-4-1-2
    1
    Латышонок
    16
    Андраде
    2
    Жиров
    13
    Луна
    24
    Рыбчинский
    17
    Бистрович
    8
    Капленко
    11
    Ковалев
    25
    Фернандес
    88
    Лисакович
    18
    Энрикес
    3-4-2-1
    31
    Лещук
    6
    Фернандес
    3
    Бальбуэна
    18
    Маричаль
    93
    Лаксальт
    74
    Фомин
    24
    Чавес
    7
    Скопинцев
    8
    Карраскаль
    13
    Нгамале
    70
    Тюкавин
    Остались в запасе
    Балтика
    Динамо
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    7
    Роберто Фернандес
    ЛП
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    80
    Ярослав Арбузов
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    1
    Антон Шунин
    ВР
    76
    Илья Купцов
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    80
    Станислав Бессмертный
    ПЗ
    89
    Бителло
    ЦП
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    20
    Вячеслав Грулев
    ЛВ
    10
    Федор Смолов
    ЦФ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Остались в запасе
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    7
    Роберто Фернандес
    ЛП
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    80
    Ярослав Арбузов
    ПВ
    Остались в запасе
    1
    Антон Шунин
    ВР
    76
    Илья Купцов
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    80
    Станислав Бессмертный
    ПЗ
    89
    Бителло
    ЦП
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    20
    Вячеслав Грулев
    ЛВ
    10
    Федор Смолов
    ЦФ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Статистика матча Балтика - Динамо
    1
    Всего ударов по воротам
    5
    7
    Удары в створ
    1
    2
    Владение мячом %
    50
    50
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    2
    1
    Нарушения
    8
    4
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    356
    362
    Сейвы
    1
    0
    Точность передач %
    78
    77
    Удары мимо ворот
    2
    5
    Блокированные удары
    2
    0
    Удары из пределов штрафной
    2
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    3
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Динамо», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 21:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Динамо»

    Балтика-Динамо смотреть онлайн 11 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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