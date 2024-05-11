Рубин
11.05.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
2.95
Х
3.25
П2
2.55
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Ростов
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
15
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
51
Илья Рожков
ЛП
6
Угочукву Иву
ЦП
21
Руслан Безруков
ЦП
70
Дмитрий Кабутов
ПП
31
Мацей Рыбус
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
44
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
1
Никита Медведев
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ЦП
88
Кирилл Щетинин
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
3-4-3
22
Дюпин
27
Грицаенко
15
Вуячич
4
Мартынович
51
Рожков
6
Иву
21
Безруков
70
Кабутов
44
Даку
99
Шабанхаджай
31
Рыбус
4-3-3
1
Медведев
40
Вахания
3
Сако
55
Осипенко
34
Эль-Аскалани
15
Глебов
88
Щетинин
47
Уткин
7
Роналдо
69
Голенков
19
Байрамян
Остались в запасе
Рубин
Ростов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Ростов
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ростова», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».