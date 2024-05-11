Спартак
11.05.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
2.45
Х
3.6
П2
2.9
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Краснодар
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЛП
18
Наиль Умяров
ЦП
68
Руслан Литвинов
ЦП
97
Даниил Денисов
ПП
77
Тео Бонгонда
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
17
Антон Зиньковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Кайо
ЦЗ
40
Олакунле Олусегун
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЦП
7
Виктор Са
ЦП
5
Кевин Кастаньо
ЦП
53
Александр Черников
ЦП
10
Эдуард Сперцян
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
3-4-3
98
Максименко
4
Дуарте
23
Чернов
39
Маслов
47
Зобнин
18
Умяров
68
Литвинов
97
Денисов
17
Зиньковский
9
Угальде
77
Бонгонда
4-5-1
39
Сафонов
40
Олусегун
3
Тормена
4
Кайо
15
Оласа
11
Батчи
5
Кастаньо
53
Черников
10
Сперцян
7
Са
9
Кордоба
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак - Краснодар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодара», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».