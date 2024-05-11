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    • «Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Спартак
    11.05.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.45
    Х
    3.6
    П2
    2.9
    Реклама, 18+
    Краснодар
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    4
    Алексис Дуарте
    ЦЗ
    23
    Никита Чернов
    ЦЗ
    39
    Павел Маслов
    ЦЗ
    47
    Роман Зобнин
    ЛП
    18
    Наиль Умяров
    ЦП
    68
    Руслан Литвинов
    ЦП
    97
    Даниил Денисов
    ПП
    77
    Тео Бонгонда
    ЦФ
    9
    Манфред Угальде
    ЦФ
    17
    Антон Зиньковский
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Краснодар
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    15
    Лукас Оласа
    ЛЗ
    3
    Витор Тормена
    ЦЗ
    4
    Кайо
    ЦЗ
    40
    Олакунле Олусегун
    ПЗ
    11
    Жоау Батчи
    ЦП
    7
    Виктор Са
    ЦП
    5
    Кевин Кастаньо
    ЦП
    53
    Александр Черников
    ЦП
    10
    Эдуард Сперцян
    ЦП
    9
    Джон Кордоба
    ЦФ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    3-4-3
    98
    Максименко
    4
    Дуарте
    23
    Чернов
    39
    Маслов
    47
    Зобнин
    18
    Умяров
    68
    Литвинов
    97
    Денисов
    17
    Зиньковский
    9
    Угальде
    77
    Бонгонда
    4-5-1
    39
    Сафонов
    40
    Олусегун
    3
    Тормена
    4
    Кайо
    15
    Оласа
    11
    Батчи
    5
    Кастаньо
    53
    Черников
    10
    Сперцян
    7
    Са
    9
    Кордоба
    Остались в запасе
    Спартак
    Краснодар
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Статистика матча Спартак - Краснодар
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодара», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Краснодар»

    «Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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