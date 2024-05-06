Локомотив
06.05.2024, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Матч завершен
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Ростов
5' А. Миранчук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Марио Митай
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
ЦП
11
Антон Миранчук
ПП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
15
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
1
Никита Медведев
ВР
40
Илья Вахания
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ПЗ
19
Хорен Байрамян
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
88
Кирилл Щетинин
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Роналдо
ПП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
77
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
17
Рифат Жемалетдинов
ЛП
23
Михаил Щетинин
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
8
Владислав Сарвели
ЦФ
7
Артем Дзюба
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
62
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-2
22
Лантратов
45
Сильянов
85
Морозов
5
Ньямси
21
Митай
6
Баринов
9
Пиняев
83
Батраков
11
Миранчук
15
Глушенков
99
Сулейманов
4-1-4-1
1
Медведев
34
Эль-Аскалани
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
7
Роналдо
88
Щетинин
47
Уткин
19
Байрамян
69
Голенков
9
Пиняев
77
Самошников
77
Самошников
9
Пиняев
11
Миранчук
17
Жемалетдинов
17
Жемалетдинов
11
Миранчук
15
Глушенков
93
Карпукас
93
Карпукас
15
Глушенков
99
Сулейманов
8
Сарвели
8
Сарвели
99
Сулейманов
40
Вахания
28
Чернов
28
Чернов
40
Вахания
34
Эль-Аскалани
87
Лангович
87
Лангович
34
Эль-Аскалани
19
Байрамян
62
Комаров
62
Комаров
19
Байрамян
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
7
Артем Дзюба
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
30
Сергей Песьяков
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
23
Михаил Щетинин
ОП
7
Артем Дзюба
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
3
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».