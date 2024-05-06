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    • «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

    «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

    Локомотив
    06.05.2024, понедельник, 20:30
    Россия. Премьер-лига, 27 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ростов
    5' А. Миранчук
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Локомотив
    22
    Илья Лантратов
    ВР
    45
    Александр Сильянов
    ЛЗ
    85
    Евгений Морозов
    ЦЗ
    5
    Жерзино Ньямси
    ЦЗ
    21
    Марио Митай
    ПЗ
    9
    Сергей Пиняев
    ЛП
    6
    Дмитрий Баринов
    ОП
    83
    Алексей Батраков
    ЦП
    11
    Антон Миранчук
    ПП
    99
    Тимур Сулейманов
    ЦФ
    15
    Максим Глушенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Ростов
    1
    Никита Медведев
    ВР
    40
    Илья Вахания
    ЛЗ
    3
    Умар Сако
    ЦЗ
    55
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    34
    Эяд Эль-Аскалани
    ПЗ
    19
    Хорен Байрамян
    ЛП
    15
    Данил Глебов
    ОП
    88
    Кирилл Щетинин
    ЦП
    47
    Даниил Уткин
    ЦП
    7
    Роналдо
    ПП
    69
    Егор Голенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Локомотив
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    1
    Гилерме
    ВР
    77
    Илья Самошников
    ЛЗ
    71
    Наир Тикнизян
    ЛЗ
    4
    Станислав Магкеев
    ЦЗ
    24
    Максим Ненахов
    ПЗ
    17
    Рифат Жемалетдинов
    ЛП
    23
    Михаил Щетинин
    ОП
    93
    Артем Карпукас
    ОП
    8
    Владислав Сарвели
    ЦФ
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    27
    Вадим Раков
    ЦФ
    Ростов
    30
    Сергей Песьяков
    ВР
    28
    Евгений Чернов
    ЛЗ
    87
    Андрей Лангович
    ЦЗ
    67
    Герман Игнатов
    ЦЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    73
    Имран Азнауров
    ЛВ
    62
    Иван Комаров
    ПВ
    27
    Николай Комличенко
    ЦФ
    4-1-3-2
    22
    Лантратов
    45
    Сильянов
    85
    Морозов
    5
    Ньямси
    21
    Митай
    6
    Баринов
    9
    Пиняев
    83
    Батраков
    11
    Миранчук
    15
    Глушенков
    99
    Сулейманов
    4-1-4-1
    1
    Медведев
    34
    Эль-Аскалани
    3
    Сако
    55
    Осипенко
    40
    Вахания
    15
    Глебов
    7
    Роналдо
    88
    Щетинин
    47
    Уткин
    19
    Байрамян
    69
    Голенков
    9
    Пиняев
    77
    Самошников
    77
    Самошников
    9
    Пиняев
    11
    Миранчук
    17
    Жемалетдинов
    17
    Жемалетдинов
    11
    Миранчук
    15
    Глушенков
    93
    Карпукас
    93
    Карпукас
    15
    Глушенков
    99
    Сулейманов
    8
    Сарвели
    8
    Сарвели
    99
    Сулейманов
    40
    Вахания
    28
    Чернов
    28
    Чернов
    40
    Вахания
    34
    Эль-Аскалани
    87
    Лангович
    87
    Лангович
    34
    Эль-Аскалани
    19
    Байрамян
    62
    Комаров
    62
    Комаров
    19
    Байрамян
    69
    Голенков
    27
    Комличенко
    27
    Комличенко
    69
    Голенков
    Остались в запасе
    Локомотив
    Ростов
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    1
    Гилерме
    ВР
    71
    Наир Тикнизян
    ЛЗ
    4
    Станислав Магкеев
    ЦЗ
    24
    Максим Ненахов
    ПЗ
    23
    Михаил Щетинин
    ОП
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    27
    Вадим Раков
    ЦФ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    30
    Сергей Песьяков
    ВР
    67
    Герман Игнатов
    ЦЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    73
    Имран Азнауров
    ЛВ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Остались в запасе
    53
    Даниил Худяков
    ВР
    1
    Гилерме
    ВР
    71
    Наир Тикнизян
    ЛЗ
    4
    Станислав Магкеев
    ЦЗ
    24
    Максим Ненахов
    ПЗ
    23
    Михаил Щетинин
    ОП
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    27
    Вадим Раков
    ЦФ
    Остались в запасе
    30
    Сергей Песьяков
    ВР
    67
    Герман Игнатов
    ЦЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    73
    Имран Азнауров
    ЛВ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Статистика матча Локомотив - Ростов
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    8
    12
    Удары в створ
    4
    1
    Владение мячом %
    39
    61
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    3
    8
    Нарушения
    13
    9
    Офсайды
    5
    2
    Количество передач
    336
    502
    Сейвы
    1
    3
    Точность передач %
    66
    79
    Удары мимо ворот
    2
    6
    Блокированные удары
    2
    5
    Удары из пределов штрафной
    3
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    4
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ростова», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Ростов»

    «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2024 10:52
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