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    «Факел» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

    Факел
    06.05.2024, понедельник, 18:00
    Россия. Премьер-лига, 27 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Зенит
    90+12' Е. Марков (П)
    41' Д. Сантос
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Факел
    31
    Александр Беленов
    ВР
    13
    Игорь Калинин
    ЛЗ
    72
    Райан Сенхаджи
    ЦЗ
    47
    Сергей Божин
    ЦЗ
    22
    Игорь Юрганов
    ЦЗ
    88
    Владислав Мастерной
    ПЗ
    33
    Ираклий Квеквескири
    ОП
    23
    Вячеслав Якимов
    ОП
    7
    Роман Акбашев
    ЦП
    10
    Ильнур Альшин
    ПВ
    14
    Хызыр Аппаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Черевченко
    Зенит
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    8
    Вендел
    ЦП
    11
    Клаудиньо
    АП
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    9
    Артур
    ПВ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Факел
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    15
    Кирилл Суслов
    ЦЗ
    28
    Руслан Магаль
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    11
    Никита Моцпан
    АП
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    20
    Евгений Марков
    ЦФ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    Зенит
    1
    Александр Васютин
    ВР
    16
    Денис Адамов
    ВР
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    55
    Родригао
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    24
    Педро
    ЛВ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    3-4-1-1-1
    31
    Беленов
    72
    Сенхаджи
    47
    Божин
    22
    Юрганов
    13
    Калинин
    33
    Квеквескири
    23
    Якимов
    88
    Мастерной
    7
    Акбашев
    10
    Альшин
    14
    Аппаев
    4-1-1-3-1
    41
    Кержаков
    15
    Караваев
    27
    Нино
    25
    Эракович
    3
    Дуглас Сантос
    5
    Барриос
    8
    Вендел
    9
    Артур
    11
    Клаудиньо
    17
    Мостовой
    30
    Кассьерра
    88
    Мастерной
    28
    Магаль
    28
    Магаль
    88
    Мастерной
    7
    Акбашев
    5
    Селе
    5
    Селе
    7
    Акбашев
    23
    Якимов
    11
    Моцпан
    11
    Моцпан
    23
    Якимов
    10
    Альшин
    20
    Марков
    20
    Марков
    10
    Альшин
    14
    Аппаев
    9
    Максимов
    9
    Максимов
    14
    Аппаев
    17
    Мостовой
    28
    Алип
    28
    Алип
    17
    Мостовой
    9
    Артур
    79
    Васильев
    79
    Васильев
    9
    Артур
    11
    Клаудиньо
    21
    Ерохин
    21
    Ерохин
    11
    Клаудиньо
    15
    Караваев
    31
    Мантуан
    31
    Мантуан
    15
    Караваев
    Остались в запасе
    Факел
    Зенит
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    15
    Кирилл Суслов
    ЦЗ
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    Главный тренер
    Игорь Черевченко
    1
    Александр Васютин
    ВР
    16
    Денис Адамов
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    24
    Педро
    ЛВ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Остались в запасе
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    15
    Кирилл Суслов
    ЦЗ
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    Остались в запасе
    1
    Александр Васютин
    ВР
    16
    Денис Адамов
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    24
    Педро
    ЛВ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Черевченко
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча Факел - Зенит
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    7
    11
    Удары в створ
    2
    6
    Владение мячом %
    40
    60
    Желтые карточки
    1
    3
    Угловые удары
    3
    5
    Нарушения
    12
    10
    Офсайды
    0
    4
    Количество передач
    360
    546
    Сейвы
    4
    1
    Точность передач %
    70
    81
    Удары мимо ворот
    2
    5
    Блокированные удары
    3
    0
    Удары из пределов штрафной
    6
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Зенита», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Зенит»

    «Факел» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2024 10:45
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