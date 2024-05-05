Динамо
05.05.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Матч завершен
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Сочи
53' К. Тюкавин
85' Бителло
90+5' М. Нгамале
84' С. Гуарирапа
90' И. Сааведра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
89
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Сочи
1
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
19
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Игнасио Сааведра
ОП
14
Кирилл Кравцов
ОП
77
Александар Юкич
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
10
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Артур Юсупов
ЦП
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
3-4-1-1-1
31
Лещук
4
Паршивлюк
6
Фернандес
3
Бальбуэна
93
Лаксальт
74
Фомин
24
Чавес
2
Даса
89
Бителло
8
Карраскаль
70
Тюкавин
3-4-1-2
1
Рудаков
27
Заика
2
Чистяков
33
Алвес
19
Сутормин
21
Сааведра
14
Кравцов
17
Макарчук
77
Юкич
10
Кордова
23
Гуарирапа
4
Паршивлюк
7
Скопинцев
7
Скопинцев
4
Паршивлюк
24
Чавес
18
Маричаль
18
Маричаль
24
Чавес
8
Карраскаль
13
Нгамале
13
Нгамале
8
Карраскаль
10
Кордова
25
Аттиат-Алла
25
Аттиат-Алла
10
Кордова
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
19
Сутормин
6
Юсупов
6
Юсупов
19
Сутормин
17
Макарчук
24
Мигел
24
Мигел
17
Макарчук
Остались в запасе
Динамо
Сочи
1
Антон Шунин
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Динамо - Сочи
2
1
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Сочи», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».