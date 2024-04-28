Балтика
28.04.2024, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
3.25
Х
3.25
П2
2.35
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ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
13
Диего Луна
ЦЗ
7
Роберто Фернандес
ЛП
88
Виталий Лисакович
ЦП
25
Алекс Фернандес
ЦП
77
Данила Козлов
ЦП
17
Кристиян Бистрович
ЦП
11
Юрий Ковалев
ПП
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
22
Милан Гайич
ЛП
88
Виктор Мендес
ЦП
5
Саша Зделар
ЦП
2
Келлвен
ПП
10
Иван Обляков
ЦФ
9
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
3-5-1-1
1
Латышонок
2
Жиров
16
Андраде
13
Луна
7
Фернандес
25
Фернандес
77
Козлов
17
Бистрович
11
Ковалев
88
Лисакович
18
Энрикес
3-4-3
35
Акинфеев
90
Лукин
77
Агапов
27
Мойзес
2
Келлвен
88
Мендес
5
Зделар
22
Гайич
91
Заболотный
9
Чалов
10
Обляков
Остались в запасе
Балтика
ЦСКА
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Балтика - ЦСКА
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против ЦСКА, 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».