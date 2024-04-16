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    • ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024

    ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024

    ЦСКА
    16.04.2024, вторник, 19:30
    Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Балтика
    34' Ф. Чалов (П)
    36' А. Файзуллаев
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    ЦСКА
    49
    Владислав Тороп
    ВР
    27
    Мойзес
    ЛЗ
    4
    Виллиан Роша
    ЦЗ
    77
    Илья Агапов
    ЦЗ
    22
    Милан Гайич
    ПЗ
    5
    Саша Зделар
    ОП
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    10
    Иван Обляков
    АП
    21
    Аббосбек Файзуллаев
    ПВ
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    11
    Тамерлан Мусаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Балтика
    67
    Максим Бориско
    ВР
    7
    Роберто Фернандес
    ЛЗ
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ПЗ
    5
    Александр Осипов
    ОП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    25
    Алекс Фернандес
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    ЦСКА
    7
    Виктор Давила
    ЦФ
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    78
    Игорь Дивеев
    ЦЗ
    2
    Келлвен
    ПЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    91
    Антон Заболотный
    ЦФ
    Балтика
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    21
    Иван Остойич
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    17
    Кристиян Бистрович
    ЦП
    77
    Данила Козлов
    АП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    80
    Ярослав Арбузов
    ПВ
    18
    Анхело Энрикес
    ЦФ
    88
    Виталий Лисакович
    ЦФ
    4-2-2-2
    49
    Тороп
    27
    Мойзес
    4
    Роша
    77
    Агапов
    22
    Гайич
    5
    Зделар
    88
    Мендес
    10
    Обляков
    21
    Файзуллаев
    11
    Мусаев
    9
    Чалов
    4-2-1-2-1
    67
    Бориско
    24
    Рыбчинский
    16
    Андраде
    26
    Радмановац
    7
    Фернандес
    5
    Осипов
    59
    Аванесян
    8
    Капленко
    6
    Кузьмин
    89
    Лазарев
    25
    Фернандес
    10
    Обляков
    7
    Давила
    7
    Давила
    10
    Обляков
    21
    Файзуллаев
    90
    Лукин
    90
    Лукин
    21
    Файзуллаев
    77
    Агапов
    2
    Келлвен
    2
    Келлвен
    77
    Агапов
    5
    Зделар
    31
    Кисляк
    31
    Кисляк
    5
    Зделар
    11
    Мусаев
    91
    Заболотный
    91
    Заболотный
    11
    Мусаев
    16
    Андраде
    21
    Остойич
    21
    Остойич
    16
    Андраде
    7
    Фернандес
    3
    Маляров
    3
    Маляров
    7
    Фернандес
    6
    Кузьмин
    18
    Энрикес
    18
    Энрикес
    6
    Кузьмин
    25
    Фернандес
    88
    Лисакович
    88
    Лисакович
    25
    Фернандес
    Остались в запасе
    ЦСКА
    Балтика
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    78
    Игорь Дивеев
    ЦЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    17
    Кристиян Бистрович
    ЦП
    77
    Данила Козлов
    АП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    80
    Ярослав Арбузов
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Остались в запасе
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    78
    Игорь Дивеев
    ЦЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    Остались в запасе
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    17
    Кристиян Бистрович
    ЦП
    77
    Данила Козлов
    АП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    80
    Ярослав Арбузов
    ПВ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Статистика матча ЦСКА - Балтика
    Всего ударов по воротам
    8
    4
    Удары в створ
    3
    2
    Владение мячом %
    51
    49
    Угловые удары
    3
    4
    Нарушения
    5
    3
    Офсайды
    2
    1
    Сейвы
    2
    1
    Удары мимо ворот
    3
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Балтики», 1/2 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»

    ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.04.2024 10:14
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