Пари НН
06.04.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 4
Матч завершен
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Краснодар
34' Н. Калинский
40' А. Трошечкин
87' И. Кухарчук
8' К. Глущенков (АГ)
13' Д. Кордоба
71' Д. Кордоба
79' Э. Сперцян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Владислав Карапузов
ЛАЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
11
Матео Стаматов
ПАЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
5
Константин Марадишвили
ЦП
10
Александр Трошечкин
АП
20
Хуан Мануэль Боселли
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
10
Эдуард Сперцян
ЛП
53
Александр Черников
ОП
20
Кади Боржес
АП
88
Никита Кривцов
ПП
11
Жоау Батчи
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Пари НН
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
23
Даниил Пенчиков
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
13
Илья Кухарчук
ПВ
9
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
73
Михаил Штепа
ВР
31
Кайо
ЦЗ
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
7
Виктор Са
ЛВ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
40
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Нигматуллин
2
Александров
26
Тихий
88
Глущенков
77
Карапузов
8
Майга
11
Стаматов
78
Калинский
5
Марадишвили
10
Трошечкин
20
Боселли
4-1-3-1-1
39
Сафонов
82
Волков
3
Тормена
4
Алонсо
15
Оласа
53
Черников
11
Батчи
88
Кривцов
10
Сперцян
20
Боржес
9
Кордоба
11
Стаматов
5
Шнапцев
5
Шнапцев
11
Стаматов
77
Карапузов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
77
Карапузов
20
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
20
Боселли
5
Марадишвили
19
Ермаков
19
Ермаков
5
Марадишвили
10
Трошечкин
13
Кухарчук
13
Кухарчук
10
Трошечкин
82
Волков
23
Эктов
23
Эктов
82
Волков
88
Кривцов
5
Кастаньо
5
Кастаньо
88
Кривцов
10
Сперцян
14
Баньяц
14
Баньяц
10
Сперцян
20
Боржес
7
Са
7
Са
20
Боржес
11
Батчи
40
Олусегун
40
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Пари НН
Краснодар
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
23
Даниил Пенчиков
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
9
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
1
Станислав Агкацев
ВР
73
Михаил Штепа
ВР
31
Кайо
ЦЗ
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
23
Даниил Пенчиков
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
9
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
73
Михаил Штепа
ВР
31
Кайо
ЦЗ
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Пари НН - Краснодар
2
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Краснодара», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Pari».