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    • «Црвена Звезда» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024

    «Црвена Звезда» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024

    Црвена Звезда
    23.03.2024, суббота, 21:00
    Товарищеские матчи
    0 : 0
    Идет второй тайм 46‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.15
    Х
    3.05
    П2
    2.45
    Реклама, 18+
    Зенит
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Црвена Звезда
    77
    Иван Гутеша
    ВР
    23
    Милан Родич
    ЛЗ
    29
    Виктор Радоевич
    ЦЗ
    5
    Урош Спайич
    ЦЗ
    76
    Лазар Николич
    ПЗ
    14
    Петер Олаинка
    ЛП
    45
    Никола Митуликич
    ОП
    8
    Каку Гуелор Канга
    ЦП
    41
    Никола Кнежевич
    ЦП
    10
    Александар Катай
    ПП
    9
    Шериф Ндиайе
    ЦФ
    Главный тренер
    Владан Милоевич
    Зенит
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    55
    Родригао
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    31
    Густаво Мантуан
    ЛП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    24
    Педро
    ПП
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Црвена Звезда
    Зенит
    1
    Александр Васютин
    ВР
    73
    Артур Черный
    ЦЗ
    6
    Марио Фернандес
    ПЗ
    8
    Вендел
    ЦП
    9
    Артур
    ПВ
    4-1-4-1
    77
    Гутеша
    23
    Родич
    29
    Радоевич
    5
    Спайич
    76
    Николич
    45
    Митуликич
    14
    Олаинка
    8
    Канга
    41
    Кнежевич
    10
    Катай
    9
    Ндиайе
    4-4-1-1
    41
    Кержаков
    15
    Караваев
    27
    Нино
    55
    Родригао
    3
    Дуглас Сантос
    24
    Педро
    18
    Коваленко
    77
    Ахметов
    31
    Мантуан
    21
    Ерохин
    10
    Изидор
    3
    Дуглас Сантос
    6
    Фернандес
    6
    Фернандес
    3
    Дуглас Сантос
    Остались в запасе
    Црвена Звезда
    Зенит
    Главный тренер
    Владан Милоевич
    1
    Александр Васютин
    ВР
    73
    Артур Черный
    ЦЗ
    8
    Вендел
    ЦП
    9
    Артур
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    1
    Александр Васютин
    ВР
    73
    Артур Черный
    ЦЗ
    8
    Вендел
    ЦП
    9
    Артур
    ПВ
    Главный тренер
    Владан Милоевич
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча Црвена Звезда - Зенит

    Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Црвена Звезда» против «Зенита» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Зенит»

    https://bmbrdr.ru/bnB1bf

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Desma
    1711199576
    Какой просмотр, если в стране горе. Надо выйти на поле, почтить память погибших и разойтись .
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