Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Црвена Звезда» против «Зенита» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта 2024, в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Зенит»