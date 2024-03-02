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    • ЦСКА – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

    ЦСКА – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

    ЦСКА
    02.03.2024, суббота, 14:00
    Россия. Премьер-лига, 19 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Оренбург
    81' Т. Мусаев
    90+4' М. Перес
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    ЦСКА
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    22
    Милан Гайич
    ЛАЗ
    78
    Игорь Дивеев
    ЦЗ
    4
    Виллиан Роша
    ЦЗ
    27
    Мойзес
    ЦЗ
    2
    Келлвен
    ПАЗ
    21
    Аббосбек Файзуллаев
    ЛП
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    7
    Виктор Давила
    ЦП
    10
    Иван Обляков
    ПП
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Оренбург
    99
    Николай Сысуев
    ВР
    5
    Лео Гогличидзе
    ЛЗ
    22
    Матиас Перес
    ЦЗ
    4
    Данила Хотулев
    ЦЗ
    6
    Арсен Адамов
    ПЗ
    16
    Хорди Томпсон
    ЛП
    14
    Ярослав Михайлов
    ОП
    23
    Лукас Вера
    ЦП
    8
    Иван Башич
    ЦП
    10
    Дмитрий Воробьев
    ПП
    9
    Брайан Мансилья
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    ЦСКА
    22
    Тамерлан Мусаев
    ЦФ
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    49
    Владислав Тороп
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    77
    Илья Агапов
    ЦЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    7
    Султан Джамилов
    ЛВ
    91
    Антон Заболотный
    ЦФ
    Оренбург
    99
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    15
    Ренато Гойкович
    ЦЗ
    87
    Данила Прохин
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    66
    Мохаммад Горбани
    ЦП
    21
    Габриэль Флорентин
    АП
    7
    Эмирджан Гюрлюк
    ЛВ
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    3-3-3-1
    35
    Акинфеев
    78
    Дивеев
    4
    Роша
    27
    Мойзес
    22
    Гайич
    88
    Мендес
    2
    Келлвен
    21
    Файзуллаев
    7
    Давила
    10
    Обляков
    9
    Чалов
    4-1-4-1
    99
    Сысуев
    6
    Адамов
    22
    Перес
    4
    Хотулев
    5
    Гогличидзе
    14
    Михайлов
    10
    Воробьев
    23
    Вера
    8
    Башич
    16
    Томпсон
    9
    Мансилья
    9
    Чалов
    22
    Мусаев
    22
    Мусаев
    9
    Чалов
    21
    Файзуллаев
    91
    Заболотный
    91
    Заболотный
    21
    Файзуллаев
    9
    Мансилья
    87
    Прохин
    87
    Прохин
    9
    Мансилья
    14
    Михайлов
    21
    Флорентин
    21
    Флорентин
    14
    Михайлов
    16
    Томпсон
    7
    Гюрлюк
    7
    Гюрлюк
    16
    Томпсон
    23
    Вера
    19
    Куэро
    19
    Куэро
    23
    Вера
    Остались в запасе
    ЦСКА
    Оренбург
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    49
    Владислав Тороп
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    77
    Илья Агапов
    ЦЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    7
    Султан Джамилов
    ЛВ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    99
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    15
    Ренато Гойкович
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    66
    Мохаммад Горбани
    ЦП
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Остались в запасе
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    49
    Владислав Тороп
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    77
    Илья Агапов
    ЦЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    7
    Султан Джамилов
    ЛВ
    Остались в запасе
    99
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    15
    Ренато Гойкович
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    66
    Мохаммад Горбани
    ЦП
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Статистика матча ЦСКА - Оренбург
    1
    Всего ударов по воротам
    16
    8
    Удары в створ
    7
    5
    Владение мячом %
    53
    47
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    2
    2
    Нарушения
    11
    14
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    502
    460
    Сейвы
    4
    5
    Точность передач %
    82
    81
    Удары мимо ворот
    9
    3
    Удары из пределов штрафной
    11
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    4
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Оренбурга», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Оренбург»

    ЦСКА – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 09:19
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