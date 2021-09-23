- 23 сентября 2021
- 19:49 Березуцкий – о ЦСКА в Кубке России: «Цель всегда одна - победа» 3
- 16:08 Кубок России. ЦСКА разгромил ижевский «Зенит» на выезде 7
- 13:32 Набабкин – единственный защитник в старте ЦСКА на матч с ижевским «Зенитом» 8
- 22 сентября 2021
- 16:08 Акинфеев не полетел с ЦСКА в Ижевск на кубковый матч с «Зенитом». В заявке три защитника 6
- 18 сентября 2021
- 23:10 Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ 3
- 26 марта 2021
- 19:28 Товарищеский матч. «Уфа» забила семь голов «Зениту-Ижевск» 3
- 21 ноября 2018
- 20:22 КДК назначил переигровку матча ПФЛ в связи с неправомерным участием футболиста 2
- 13 апреля 2017
- 23:24 Голкипер «Зенита-Ижевска» пройдет просмотр в ЦСКА 4
- 21 февраля 2016
- 20:42 Голкипер «Зенит-Ижевска» перешел в «Ростов»
- 24 сентября 2015
- 17:24 Кубок России. «Краснодар» одолел «Зенит-Ижевск», «Урал» одержал волевую победу над «Енисеем» 5