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    Зенит-Ижевск - расписание

    Город Ижевск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://zenit-izhevsk.ru
    Стадион ЦРС "Зенит"
    Тренер Андрей Блажко
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    18 тур
    		2 апреля, воскресенье 00:00 Тюмень Зенит-Ижевск
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    19 тур
    		13 апреля, четверг 00:00 Зенит-Ижевск Динамо
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    20 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:00 Зенит-Ижевск Иртыш
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    21 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Новосибирск Зенит-Ижевск
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    22 тур
    		29 апреля, суббота 00:00 Зенит-Ижевск Торпедо Миасс
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