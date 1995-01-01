Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
|18 тур
|2 апреля, воскресенье
|00:00
|Тюмень
|Зенит-Ижевск
|19 тур
|13 апреля, четверг
|00:00
|Зенит-Ижевск
|Динамо
|20 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит-Ижевск
|Иртыш
|21 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Новосибирск
|Зенит-Ижевск
|22 тур
|29 апреля, суббота
|00:00
|Зенит-Ижевск
|Торпедо Миасс