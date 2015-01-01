Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|31
|Березин Алексей
|Вра
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.1 млн.
|3
|Кибардин Денис
|Защ
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|7
|Соблиров Астемир
|Защ
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|26
|Панченко Александр
|Защ
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|4
|Сапов Артем
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|33
|Мырзаков Кирилл
|Защ
|23
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|99
|Лацевич Станислав
|Пол
|23
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|27
|Фаррахов Тимур
|Пол
|22
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|28
|Шабичев Александр
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|64
|Краснов Ярослав
|Пол
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Дозморов Егор
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|9
|Дворников Федор
|Нап
|30
|1
|1
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|29
|Русских Александр
|Нап
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|16
|Бельтюков Данил
|Вра
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|75
|Арчибасов Евгений
|Вра
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.125 млн.
|1
|Кутергин Артем
|Вра
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.01 млн.
|24
|Костылев Иван
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Новицкий Александр
|Защ
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|99
|Басов Кирилл
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Доля Алексей
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|18
|Завьялов Никита
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Теленков Никита
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Симанов Аркадий
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|93
|Наговицин Даниил
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|37
|Ушаков Евгений
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Чушъялов Денис
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|64
|Грязин Виктор
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Болотин Артур
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.025 млн.
|28
|Серебряков Андрей
|Пол
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Благодатских Данил
|Пол
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|80
|Журавлев Вячеслав
|Нап
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Бахарев Глеб
|Нап
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|22
|Ширяев Егор
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.025 млн.
Всего игроков: 33, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 14, нападающих: 5