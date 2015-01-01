Россия. Кубок (2021-2022) Россия. Кубок (2020-2021) Россия. Кубок (2017-2018) Россия. Кубок (2016-2017) Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015-2016) Россия. Кубок (2015-2016)

Статистика по турнирам:

Статистика по турнирам: