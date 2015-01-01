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    Зенит-Ижевск - состав

    Город Ижевск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://zenit-izhevsk.ru
    Стадион ЦРС "Зенит"
    Тренер Андрей Блажко
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    31 Березин Алексей Россия Вра 29 1 0 0 0 0 € 0.1 млн.
    3 Кибардин Денис Россия Защ 29 1 0 0 0 0 -
    7 Соблиров Астемир Россия Защ 32 1 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    26 Панченко Александр Россия Защ 24 1 0 0 0 0 -
    4 Сапов Артем Россия Защ 23 1 0 0 0 0 -
    33 Мырзаков Кирилл Россия Защ 23 1 0 0 1 0 -
    99 Лацевич Станислав Россия Пол 23 1 0 0 1 0 -
    27 Фаррахов Тимур Россия Пол 22 1 0 0 1 0 -
    28 Шабичев Александр Россия Пол 25 1 0 0 0 0 -
    64 Краснов Ярослав Россия Пол 26 1 0 0 0 0 -
    77 Дозморов Егор Россия Пол 22 1 0 0 0 0 -
    9 Дворников Федор Россия Нап 30 1 1 0 0 0 € 0.25 млн.
    29 Русских Александр Россия Нап 26 1 0 0 0 0 -
    16 Бельтюков Данил Россия Вра 20 - - - - - € 0.1 млн.
    75 Арчибасов Евгений Россия Вра 23 - - - - - € 0.125 млн.
    1 Кутергин Артем Россия Вра 20 - - - - - € 0.01 млн.
    24 Костылев Иван Россия Защ 26 - - - - - -
    3 Новицкий Александр Россия Защ 33 - - - - - -
    99 Басов Кирилл Россия Защ 27 - - - - - -
    26 Доля Алексей Россия Защ 20 - - - - - € 0.05 млн.
    18 Завьялов Никита Россия Защ 20 - - - - - -
    7 Теленков Никита Россия Пол 35 - - - - - -
    11 Симанов Аркадий Россия Пол 30 - - - - - -
    93 Наговицин Даниил Россия Пол 29 - - - - - -
    37 Ушаков Евгений Россия Пол 30 - - - - - -
    14 Чушъялов Денис Россия Пол 30 - - - - - -
    64 Грязин Виктор Россия Пол 22 - - - - - -
    17 Болотин Артур Россия Пол 20 - - - - - € 0.025 млн.
    28 Серебряков Андрей Россия Пол 19 - - - - - -
    20 Благодатских Данил Россия Пол 19 - - - - - -
    80 Журавлев Вячеслав Россия Нап 25 - - - - - -
    9 Бахарев Глеб Россия Нап 19 - - - - - € 0.05 млн.
    22 Ширяев Егор Россия Нап 21 - - - - - € 0.025 млн.
    Всего игроков: 33, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 14, нападающих: 5
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