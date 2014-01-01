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    Зенит-Ижевск - результаты

    Город Ижевск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://zenit-izhevsk.ru
    Стадион ЦРС "Зенит"
    Тренер Андрей Блажко
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    17 тур
    		12 ноября, суббота 12:00 Зенит-Ижевск 1:3 Челябинск
    16 тур
    		7 ноября, понедельник 11:00 Урал-2 0:0 Зенит-Ижевск
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 13:00 Зенит-Ижевск 2:2 Оренбург-2
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 2:1 Зенит-Ижевск
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 13:00 Зенит-Ижевск 2:2 Носта
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 14:00 Химик-Август 1:0 Зенит-Ижевск
    11 тур
    		1 октября, суббота 14:00 Зенит-Ижевск 2:0 Химик-Август
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 14:00 Носта 0:2 Зенит-Ижевск
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 1:1 Амкар-Пермь
    8 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Оренбург-2 3:1 Зенит-Ижевск
    7 тур
    		3 сентября, суббота 15:00 Зенит-Ижевск 2:1 Урал-2
    6 тур
    		27 августа, суббота 15:00 Челябинск 3:2 Зенит-Ижевск
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 15:00 Зенит-Ижевск 1:1 Тюмень
    4 тур
    		13 августа, суббота 11:00 Динамо 1:4 Зенит-Ижевск
    3 тур
    		10 августа, среда 16:00 Иртыш 0:2 Зенит-Ижевск
    2 тур
    		30 июля, суббота 12:00 Зенит-Ижевск 2:4 Новосибирск
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 14:00 Торпедо Миасс 1:1 Зенит-Ижевск
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