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Уиком Уондерерс
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€ 9,25 млн
Уиком Уондерерс - новости команды
Хай-Уиком
Англия. Первая лига
Стадион:
Адамс Парк
Сайт:
http://www.wycombewanderers.co.uk
Тренер:
Гарет Эйнзуорт
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Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Трансляция
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Фото
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
2021.01.26 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
2020.09.25 21:31
3
Видео
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
2020.07.14 11:05
4
Видео
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
2019.09.10 13:39
8
19-20 апреля игроки АПЛ бойкотируют соцсети в рамках борьбы с расизмом
2019.04.18 21:07
4
Видео
Акинфенва – Рамосу: «Ты вынес моего друга Мо Салаха. Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня»
2018.06.07 19:55
18
Фото
Акинфенва: «Я говорил с Лаказеттом и Гризманном о том, чтобы играть в одном клубе»
2018.01.12 21:50
10
Кубок Англии. Гол Ивановича помог «Челси» разгромить «Брентфорд» и другие результаты
2017.01.28 19:57
6
Фото
Игроки «Тоттенхэма» вышли на матч с «Уикомб Уодерерс» в майках в поддержку Мэйсона, проломившего череп
2017.01.28 18:55
Видео
«Уикомб» – «Астон Вилла». Все голы
2016.01.09 18:31
1/32 финала Кубка Англии. Смотреть онлайн
2016.01.09 17:38
Кубок Англии. «Уикомб» и «Астон Виллу» ждет переигровка
2016.01.09 17:35
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