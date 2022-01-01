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Англия. Первая лига
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Уиком Уондерерс
Расписание
€ 9,25 млн
Уиком Уондерерс - расписание матчей
Хай-Уиком
Англия. Первая лига
Стадион:
Адамс Парк
Сайт:
http://www.wycombewanderers.co.uk
Тренер:
Гарет Эйнзуорт
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
14.11 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Хаддерсфилд Таун
21.11 | 18:00
Оксфорд
- : -
Уиком Уондерерс
24.11 | 22:45
Бромли
- : -
Уиком Уондерерс
28.11 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Брэдфорд Сити
01.12 | 22:45
Барнсли
- : -
Уиком Уондерерс
12.12 | 18:00
Мэнсфилд Таун
- : -
Уиком Уондерерс
19.12 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Донкастер Роверс
26.12 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Уиком Уондерерс
29.12 | 22:45
Уиком Уондерерс
- : -
Стивенидж
01.01 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Лестер
09.01 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Уиком Уондерерс
16.01 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Уиком Уондерерс
19.01 | 22:45
Уиком Уондерерс
- : -
Кембридж Юнайтед
23.01 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Уимблдон
30.01 | 18:00
Бертон Альбион
- : -
Уиком Уондерерс
06.02 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Стокпорт Каунти
09.02 | 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Уиком Уондерерс
13.02 | 15:30
Милтон Кинс Донс
- : -
Уиком Уондерерс
20.02 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Лейтон Ориент
27.02 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Уиком Уондерерс
06.03 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Блэкпул
13.03 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Уиком Уондерерс
20.03 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Оксфорд
26.03 | 18:00
Лестер
- : -
Уиком Уондерерс
29.03 | 17:00
Уиком Уондерерс
- : -
Питерборо Юнайтед
03.04 | 17:00
Стивенидж
- : -
Уиком Уондерерс
10.04 | 17:00
Уиком Уондерерс
- : -
Мэнсфилд Таун
13.04 | 22:00
Рединг
- : -
Уиком Уондерерс
17.04 | 17:00
Уиком Уондерерс
- : -
Уиган Атлетик
24.04 | 17:00
Лутон Таун
- : -
Уиком Уондерерс
27.04 | 21:45
Уиком Уондерерс
- : -
Бромли
01.05 | 17:00
Брэдфорд Сити
- : -
Уиком Уондерерс
08.05 | 14:30
Уиком Уондерерс
- : -
Барнсли
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