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Англия. Первая лига
Команды
Уиком Уондерерс
Состав
€ 9,25 млн
Уиком Уондерерс - состав команды
Хай-Уиком
Англия. Первая лига
Стадион:
Адамс Парк
Сайт:
http://www.wycombewanderers.co.uk
Тренер:
Гарет Эйнзуорт
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Азар Конор
Вра
28
€ 0.7 млн
1
ван Сас Микки
Вра
22
€ 0.4 млн
33
Уайлдсмит Джо
Вра
30
€ 0.3 млн
31
Мур Стюарт
Вра
32
€ 0.075 млн
45
Хагельскьер Андерс
Защ
29
€ 0.65 млн
23
Хаггинс Найалл
Защ
25
€ 0.6 млн
3
Харви Даниэль
Защ
28
€ 0.6 млн
26
Тэйлор Коннор
Защ
25
€ 0.6 млн
17
Кейси Дэн
Защ
29
€ 0.45 млн
2
Гриммер Джек
Защ
32
€ 0.225 млн
27
Кук Стив
Защ
35
€ 0.2 млн
10
Лихи Люк
Защ
33
€ 0.1 млн
22
Sam Parker
Защ
-
5
Морли Аарон
Пол
26
€ 0.9 млн
44
Оньединма Фред
Пол
29
€ 0.7 млн
20
Хендерсон Эван
Пол
26
€ 0.55 млн
8
Бойд-Манс Каолан
Пол
26
€ 0.5 млн
4
Сковен Джош
Пол
33
€ 0.1 млн
11
Silko Thomas
Пол
-
7
Junior Quitirna
Пол
-
28
Ингс Дэнни
Нап
34
€ 1.2 млн
12
Вудроу Кали
Нап
31
€ 0.4 млн
29
Malik Mothersille
Нап
-
19
Emre Tezgel
Нап
-
15
Jayden Wareham
Нап
-
21
Jamie Mullins
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 6
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