«Уикомб» обыграл «Оксфорд» (2:1) в финале за выход в Чемпионшип.

Клуб впервые за свою 133-летнюю историю сыграет во втором по силе английском дивизионе.

В составе «Уикомба» выступает 38-летний форвард Адебайо Акинфенва. Его вес составляет более 100 килограмм.

После повышения он заявил, что счастлив и еще более счастливым его могло бы сделать только поздравления главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа .

. На следующий день немецкий специалист связался с футболистом и поздравил с выходом в Чемпионшип.