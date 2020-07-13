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    «Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в «Чемпионшип»

    «Уикомб» обыграл «Оксфорд» (2:1) в финале за выход в Чемпионшип.

    Клуб впервые за свою 133-летнюю историю сыграет во втором по силе английском дивизионе.

    В составе «Уикомба» выступает 38-летний форвард Адебайо Акинфенва. Его вес составляет более 100 килограмм.

    • После повышения он заявил, что счастлив и еще более счастливым его могло бы сделать только поздравления главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
    • На следующий день немецкий специалист связался с футболистом и поздравил с выходом в Чемпионшип.

    Источник: Бомбардир.ру

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