«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в «Чемпионшип»

Прикольно
«Уикомб» обыграл «Оксфорд» (2:1) в финале за выход в Чемпионшип.
Клуб впервые за свою 133-летнюю историю сыграет во втором по силе английском дивизионе.
В составе «Уикомба» выступает 38-летний форвард Адебайо Акинфенва. Его вес составляет более 100 килограмм.
- После повышения он заявил, что счастлив и еще более счастливым его могло бы сделать только поздравления главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
- На следующий день немецкий специалист связался с футболистом и поздравил с выходом в Чемпионшип.
Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome pic.twitter.com/9RgiKZkYt2— daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) July 13, 2020