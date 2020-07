«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в «Чемпионшип»

«Уикомб» обыграл «Оксфорд» (2:1) в финале за выход в Чемпионшип.

Клуб впервые за свою 133-летнюю историю сыграет во втором по силе английском дивизионе.

В составе «Уикомба» выступает 38-летний форвард Адебайо Акинфенва. Его вес составляет более 100 килограмм.

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome pic.twitter.com/9RgiKZkYt2