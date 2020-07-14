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  • «Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип

«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип

14 июля 2020, 11:05
4

«Уикомб» обыграл «Оксфорд» (2:1) в финале за выход в Чемпионшип.

Клуб впервые за свою 133-летнюю историю сыграет во втором по силе английском дивизионе.

В составе «Уикомба» выступает 38-летний форвард Адебайо Акинфенва. Его вес составляет более 100 килограмм.

  • После повышения он заявил, что счастлив и еще более счастливым его могло бы сделать только поздравления главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
  • На следующий день немецкий специалист связался с футболистом и поздравил с выходом в Чемпионшип.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Уиком Уондерерс Акинфенва Адебайо
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1594714278
Прикольно
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kolyma999
1594720263
Красавы!А не замахнуться им понимаешь ли на АПЛ?Шутка,но это жизнь а в жизни порой происходят самые невероятные истории.В любом случае удачи парни!
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ЗаЖиМ61
1594723854
Акинфенва...дальний родственник Акинфеева)
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