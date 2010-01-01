Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
25
7
2
81
30
51
82
34
23
6
5
89
40
49
75
34
20
9
5
86
38
48
69
34
20
7
7
68
35
33
67
34
18
10
6
66
27
39
64
34
17
8
9
60
37
23
59
34
15
9
10
55
50
5
54
34
12
10
12
44
50
-6
46
34
11
8
15
50
64
-14
41
34
10
10
14
45
50
-5
40
34
10
10
14
46
56
-10
40
34
8
15
11
42
45
-3
39
34
10
6
18
39
62
-23
36
34
10
6
18
42
71
-29
36
34
9
5
20
32
71
-39
32
34
6
10
18
33
65
-32
28
34
5
4
25
26
69
-43
19
34
4
6
24
31
75
-44
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
2
1
54
14
40
44
17
13
4
0
46
11
35
43
17
12
4
1
37
10
27
40
17
10
5
2
47
14
33
35
17
9
5
3
36
20
16
32
17
10
2
5
32
18
14
32
17
9
3
5
34
26
8
30
17
8
5
4
20
15
5
29
17
9
1
7
29
32
-3
28
17
7
6
4
28
23
5
27
17
8
2
7
22
26
-4
26
17
5
6
6
24
25
-1
21
17
6
3
8
21
26
-5
21
17
5
4
8
21
28
-7
19
17
3
9
5
28
28
0
18
17
3
9
5
16
23
-7
18
17
3
3
11
20
34
-14
12
17
3
0
14
14
33
-19
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
3
1
44
20
24
42
17
11
2
4
32
15
17
35
17
10
4
3
39
24
15
34
17
9
4
4
35
26
9
31
17
7
6
4
28
19
9
27
17
7
4
6
35
35
0
25
17
6
7
4
23
24
-1
25
17
5
6
6
20
16
4
21
17
5
6
6
14
17
-3
21
17
5
4
8
21
25
-4
19
17
5
2
10
18
34
-16
17
17
3
4
10
18
33
-15
13
17
2
5
10
16
38
-22
11
17
2
4
11
12
36
-24
10
17
3
1
13
17
42
-25
10
17
1
5
11
13
39
-26
8
17
1
3
13
11
41
-30
6
17
1
3
13
10
45
-35
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире