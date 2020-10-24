- 24 октября 2020
- 19:26 Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик 10
- 22 декабря 2019
- 21:30 «Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0 15
- 20 октября 2019
- 10:47 Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
- 06:30 «Витесс» Слуцкого установил клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 турах Эредивизие 19
- 00:15 Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд 4
- 17 августа 2019
- 22:27 Эредивизие. «Аякс» благодаря разгрому «Венло» сместил «Витесс» с первого места
- 16 мая 2019
- 00:16 Караваев забил первый гол за «Витесс». Он не забивал в 55 матчах 2
- 15 мая 2019
- 22:49 Эредивизие. «Витесс» завершил сезон на 5 месте, команда Слуцкого сыграет в плей-офф за выход в ЛЕ 6
- 21 января 2019
- 18:25 Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored
- 16 декабря 2018
- 00:48 Эредивизие. «Витесс» обыграл «Венло», команда Слуцкого поднялась на шестое место 2
- 7 декабря 2018
- 12:46 Березуцкие со Слуцким посетили матч «Фейеноорд» – «Венло». С января братья войдут в тренерский штаб «Витесса» 6
- 18 ноября 2017
- 23:17 Видео Болельщики спели «YNWA» экс-вратарю «Ливерпуля», сын которого умер шесть лет назад 2
- 26 мая 2016
- 16:48 Продажа Мусы пополнит бюджет «Венло» 1