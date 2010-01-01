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    Венло - результаты

    Город Венло
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт www.vvv-venlo.nl
    Стадион Де Кул
    Тренер Маурис Стейн
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2020/2021)
    34 тур
    		16 мая, воскресенье 15:30 Венло 0:4 Эммен
    33 тур
    		13 мая, четверг 15:30 Аякс 3:1 Венло
    32 тур
    		8 мая, суббота 22:00 Венло 3:3 РКС Ваалвейк
    31 тур
    		1 мая, суббота 17:30 Хераклес 4:0 Венло
    30 тур
    		24 апреля, суббота 19:45 Спарта 2:0 Венло
    29 тур
    		11 апреля, воскресенье 15:30 Венло 0:2 ПСВ
    28 тур
    		3 апреля, суббота 19:45 Венло 0:1 Гронинген
    27 тур
    		21 марта, воскресенье 14:15 Зволле 2:1 Венло
    26 тур
    		14 марта, воскресенье 14:15 Венло 1:3 Фортуна
    21 тур
    		9 марта, вторник 20:45 Венло 0:1 Спарта
    25 тур
    		6 марта, суббота 18:30 Фейеноорд 6:0 Венло
    24 тур
    		27 февраля, суббота 22:00 Витесс 4:1 Венло
    23 тур
    		20 февраля, суббота 22:00 Венло 1:4 АЗ Алкмаар
    22 тур
    		14 февраля, воскресенье 16:30 Утрехт 3:1 Венло
    20 тур
    		30 января, суббота 22:00 Фортуна 3:2 Венло
    19 тур
    		27 января, среда 22:00 Венло 4:1 Витесс
    18 тур
    		24 января, воскресенье 16:30 Твенте 0:1 Венло
    17 тур
    		17 января, воскресенье 16:30 Венло 1:1 Херенвен
    16 тур
    		13 января, среда 22:00 АДО Ден Хааг 1:4 Венло
    15 тур
    		10 января, воскресенье 16:30 Венло 2:1 Виллем II
    14 тур
    		22 декабря, вторник 22:00 ПСВ 4:1 Венло
    13 тур
    		19 декабря, суббота 20:45 Венло 1:2 Твенте
    12 тур
    		13 декабря, воскресенье 16:30 Венло 0:3 Фейеноорд
    11 тур
    		5 декабря, суббота 18:30 РКС Ваалвейк 3:2 Венло
    10 тур
    		28 ноября, суббота 23:00 Венло 2:2 Зволле
    9 тур
    		21 ноября, суббота 20:45 Виллем II 2:1 Венло
    8 тур
    		7 ноября, суббота 20:45 Венло 3:2 Хераклес
    7 тур
    		31 октября, суббота 22:00 Гронинген 2:1 Венло
    6 тур
    		24 октября, суббота 17:30 Венло 0:13 Аякс
    5 тур
    		17 октября, суббота 21:00 АЗ Алкмаар 2:2 Венло
    4 тур
    		3 октября, суббота 21:00 Венло 1:2 АДО Ден Хааг
    3 тур
    		26 сентября, суббота 21:00 Херенвен 1:0 Венло
    2 тур
    		18 сентября, пятница 21:00 Венло 1:1 Утрехт
    1 тур
    		13 сентября, воскресенье 13:15 Эммен 3:5 Венло
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