Турниры:
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
|34 тур
|16 мая, воскресенье
|15:30
|Венло
|0:4
|Эммен
|33 тур
|13 мая, четверг
|15:30
|Аякс
|3:1
|Венло
|32 тур
|8 мая, суббота
|22:00
|Венло
|3:3
|РКС Ваалвейк
|31 тур
|1 мая, суббота
|17:30
|Хераклес
|4:0
|Венло
|30 тур
|24 апреля, суббота
|19:45
|Спарта
|2:0
|Венло
|29 тур
|11 апреля, воскресенье
|15:30
|Венло
|0:2
|ПСВ
|28 тур
|3 апреля, суббота
|19:45
|Венло
|0:1
|Гронинген
|27 тур
|21 марта, воскресенье
|14:15
|Зволле
|2:1
|Венло
|26 тур
|14 марта, воскресенье
|14:15
|Венло
|1:3
|Фортуна
|21 тур
|9 марта, вторник
|20:45
|Венло
|0:1
|Спарта
|25 тур
|6 марта, суббота
|18:30
|Фейеноорд
|6:0
|Венло
|24 тур
|27 февраля, суббота
|22:00
|Витесс
|4:1
|Венло
|23 тур
|20 февраля, суббота
|22:00
|Венло
|1:4
|АЗ Алкмаар
|22 тур
|14 февраля, воскресенье
|16:30
|Утрехт
|3:1
|Венло
|20 тур
|30 января, суббота
|22:00
|Фортуна
|3:2
|Венло
|19 тур
|27 января, среда
|22:00
|Венло
|4:1
|Витесс
|18 тур
|24 января, воскресенье
|16:30
|Твенте
|0:1
|Венло
|17 тур
|17 января, воскресенье
|16:30
|Венло
|1:1
|Херенвен
|16 тур
|13 января, среда
|22:00
|АДО Ден Хааг
|1:4
|Венло
|15 тур
|10 января, воскресенье
|16:30
|Венло
|2:1
|Виллем II
|14 тур
|22 декабря, вторник
|22:00
|ПСВ
|4:1
|Венло
|13 тур
|19 декабря, суббота
|20:45
|Венло
|1:2
|Твенте
|12 тур
|13 декабря, воскресенье
|16:30
|Венло
|0:3
|Фейеноорд
|11 тур
|5 декабря, суббота
|18:30
|РКС Ваалвейк
|3:2
|Венло
|10 тур
|28 ноября, суббота
|23:00
|Венло
|2:2
|Зволле
|9 тур
|21 ноября, суббота
|20:45
|Виллем II
|2:1
|Венло
|8 тур
|7 ноября, суббота
|20:45
|Венло
|3:2
|Хераклес
|7 тур
|31 октября, суббота
|22:00
|Гронинген
|2:1
|Венло
|6 тур
|24 октября, суббота
|17:30
|Венло
|0:13
|Аякс
|5 тур
|17 октября, суббота
|21:00
|АЗ Алкмаар
|2:2
|Венло
|4 тур
|3 октября, суббота
|21:00
|Венло
|1:2
|АДО Ден Хааг
|3 тур
|26 сентября, суббота
|21:00
|Херенвен
|1:0
|Венло
|2 тур
|18 сентября, пятница
|21:00
|Венло
|1:1
|Утрехт
|1 тур
|13 сентября, воскресенье
|13:15
|Эммен
|3:5
|Венло