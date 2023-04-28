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2-я лига Лига Б. Группа 3
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Спецпроект
🍟 Форма с картошкой фри – придумка дизайнера или нейросети? Хитрая игра о футбольной экипировке
20:08
«Манчестер Сити» и «Челси» могут опустить в Чемпионшип из-за ФФП
19:41
Черчесов рассказал, как «сливал» Испании дезинформацию перед матчем ЧМ-2018
1
19:27
Реакция де Пауля на оскорбление от Угарте – уругваец назвал Родриго «сосалкой Месси»
18:55
Акинфеев назвал лучшего тренера в карьере
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Все новости
19:55
Отбор Евро-2024. Казахстан Адиева победил Сан-Марино (3:1)
18:47
Агент ответил, когда лучший бомбардир РПЛ восстановится от травмы
1
18:30
Стали известны ретрогруппы, которые выступят на матче «Локомотив» – ЦСКА
18:22
Назван обладатель Golden Boy-2023
1
18:04
Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна
4
17:55
Канчельскис выделил лучшего тренера первого круга РПЛ
1
17:48
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Президент «Урала» стал почетным гражданином Екатеринбурга
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17:41
Тормена: «Отъезд Сафонова в топ-клуб Европы – вопрос времени»
1
17:29
Семак назвал главный залог титулов «Зенита»
11
17:14
Евсеев ответил на предложение взять Мостового на стажировку
4
17:08
Де Брюйне стал соавтором новой песни Drake
16:53
Изидор после критики Семака не пойдет в отпуск
12
16:44
Топ-10 игроков в истории Англии по версии FourFourTwo: Кейн выше Бекхэма и Руни
16:39
Личка дал совет Захаряну
16:35
Вратарь «Демирспора» рассказал, как в клубе вспоминают Дзюбу
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16:01
Заявление «Эвертона» после снятия 10 очков
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15:54
Семак: «Если иностранец стоит 5-7 миллионов, то такой же россиянин стоит для «Зенита» 20 миллионов»
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Капсула времени Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра» продолжает свое путешествие по городам России
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15:19
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Зиньковский прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева
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14:54
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Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались «Спартак» и ЦСКА
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28.04.2023 13:44
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
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