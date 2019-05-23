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23.05.2019 21:57На заседании Исполкома РФС были рассмотрены стратегические вопросы, информирует официальный сайт организации. Среди них значится следующий: проработать вопрос о возможном расширение числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 ком
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21.08.2015 15:50Красноярский "Енисей" серьезно штормит на старте ФНЛ. О проблемах клуба "Бомбардир" пообщался с одним из главных болельщиков команды и создателем громыхнувшего на всю Россию твиттера красноярцев Станиславом Меркисом.