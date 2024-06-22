Селюк: «Никто в СНГ не смог воспитать такого игрока, как Яя Туре, – я один такой»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскрыл свой вклад в карьеру Яя Туре.

– С Кот-д’Ивуаром связан один из самых известных ваших игроков – Яя Туре. Вас не задевают мнения в интернете, что без Туре о Дмитрии Селюке знало бы меньше людей?

– Ни один человек в постсоветском пространстве не смог воспитать такого футболиста, как Яя. Я один такой. Однако такое внимание ко мне не в связи с Туре, а в связи с моим профессионализмом. Некоторым людям, к сожалению, этого не понять из-за особенностей интеллектуального развития. Радует, что большинство так не думает.

Давайте просто уберeм Яя, как будто его вообще не было. Я пришeл в донецкий «Металлург», при мне клуб всe время занимал третьи места. Понятно, что первые два места тогда не разыгрывались. Потом я пришeл в «Таврию», после чего клуб набрал рекордное количество очков за всю свою историю. Далее мне позвонил президент молдавского клуба, только вышедшего в Высшую лигу. Я дал команде 8 игроков, и в первый же год они начали выступать в еврокубках.

Потом я взял клуб «Бельцы», который занимал последнее место в таблице, и дал 6 своих футболистов. Команда сразу выиграла Кубок страны. Чего бы я ни касался, всe становится лучшим.

В некоторых клубах я был как хозяин. Я плачу футболистам деньги, покупаю их родителям дома. Я не тот агент, который удавится за три копейки.

– Из-за Туре вы и с Хосепом Гвардиолой ругались.

– Гвардиола на пресс-конференции говорит про меня. Вряд ли он знает хоть одного человека из российского чемпионата: не знает ни тренеров, ни игроков. Про агентов вообще молчу.

Я тоже вижу такие комментарии, что без Туре не было бы Селюка. Мне просто смешно от тупости таких людей. Я привeл в «Шахтeр» Видича, но от него отказались, после чего его сразу подписал «Спартак» на миллион дороже. А говорят только про Туре. А как же Абидаль, Йорди Кройф? Таких футболистов можно очень много насчитать.