Футбол без мата – как солдат без автомата.

Самые жесткие высказывания игроков и тренеров, судей в российском футболе за последние пару лет.

Совсем еще недавно тренера «Балтики» Игоря Черевченко вместе с его помощником дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес судей матча «Балтика» – «Енисей» (0:5) на три матча. К сожалению то, что сказал Черевченко остается для нас загадкой зато есть другие не менее интересные высказывания запечатленные на камеру.

По праву самый эпотажный и запоминающийся тренер этого года конечно же Александр Григорян. Жаль, что в Анжи он не задержался, зато запомнится успел многим и в частности таким:

– после игры с ЦСКА: «Мне кажется мы сегодня обосрались».

– накануне матча с Зенитом: «Наш шанс, то что мы в нижней части и хотим вылезти из этого дерьма».

Не отставали от тренеров РФПЛ и наставники из ФНЛ. Так в матче между Факелом и Кубанью судья поставил довольно-таки спорный пенальти в ворота Факела, на что главный тренер воронежцев Павел Гусев резонно поинтересовался у судьи:

– «Куда ж ты ставишь [пенальти], ** твою мать.»

Как же мы можем пройти мимо наших дорогих и беспристрастных судей. В огненном матче ЦСКА – Спартак, который закончился победой армейцев 2:1 на 32-й минуте судья Владимир Сельдяков сначала сказал Дзагоеву: «Иди на ***», а потом подзывал Вернблума фразой: «Иди сюда *ля, ****он *ля».

Можно погрузиться немного в прошлое и здесь нас поджидает никто иной как начитанный скромняга Леонид Слуцкий. Бывший тренер сборной после победной игры над Анжи в Кубке России в прямом эфире сказал: « Да бл*ть Вася». Сказано это было Василию Березуцкому, который на радостях облил Слуцкого водой.

Совсем еще недавно, игравшую в РФПЛ «Томь», тренировал Валерий Петраков, который в игре со Спартаком просто побил все рекорды по количеству матов произнесенных на камеру Матч ТВ. Среди них были: «Ну *б твою мать», «Куда ты даешь п*****с б**ть». И еще очень очень многое.

На самом деле многие могут сказать, что мат в футболе дело не то, что необходимое, а просто неизбежное. В порыве эмоций многие не только не сдерживаются в словах, но и в действиях. Как по мне то мат только придает футбольной атмосфере перца и изыска.