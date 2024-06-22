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    • Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Клаудиньо в «Палмейрас»

    Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Клаудиньо в «Палмейрас»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может вернуться в Бразилию.

    По данным источника, наставник «Палмейраса» Абель Феррейра хотел бы видеть в своей команде 27-летнего атакующего хавбека «Зенита». Чемпион России готов расстаться со своим лидером за 17 миллионов евро.

    • Клаудиньо представляет цвета «Зенита» с 2021 года. В майке невского коллектива бразилец с российским паспортом провел 104 поединка, в них он сумел записать на свой счет 20 голов и 26 ассистов.
    • С командой Клаудиньо три раза выигрывал чемпионат России, дважды брал Суперкубок России и один раз побеждал в Кубке России.
    • «Зенит» стал чемпионом России по итогам минувшего сезона.
    • Недавно петербургский клуб объявил о подписании контракта с лучшим ассистентом лиги Максимом Глушенковым.

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    Источник: Nosso Palmeiras

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1719088951
    17 млн за него только полоумный и даст, но такие только одни и сидят они в Петербурге
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