Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Клаудиньо в «Палмейрас»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может вернуться в Бразилию.
По данным источника, наставник «Палмейраса» Абель Феррейра хотел бы видеть в своей команде 27-летнего атакующего хавбека «Зенита». Чемпион России готов расстаться со своим лидером за 17 миллионов евро.
- Клаудиньо представляет цвета «Зенита» с 2021 года. В майке невского коллектива бразилец с российским паспортом провел 104 поединка, в них он сумел записать на свой счет 20 голов и 26 ассистов.
- С командой Клаудиньо три раза выигрывал чемпионат России, дважды брал Суперкубок России и один раз побеждал в Кубке России.
- «Зенит» стал чемпионом России по итогам минувшего сезона.
- Недавно петербургский клуб объявил о подписании контракта с лучшим ассистентом лиги Максимом Глушенковым.