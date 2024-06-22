Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Клаудиньо в «Палмейрас»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может вернуться в Бразилию.

По данным источника, наставник «Палмейраса» Абель Феррейра хотел бы видеть в своей команде 27-летнего атакующего хавбека «Зенита». Чемпион России готов расстаться со своим лидером за 17 миллионов евро.