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    Милтон Кинс Донс - таблица

    Город Милтон Кейнс
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.mkdons.com
    Стадион МК Стэдиум
    Тренер Дин Левингтон
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Стокпорт Каунти 46 27 10 9 91:48 +43 91
    2. Рексхэм 46 26 10 10 89:52 +37 88
    3. Мэнсфилд Таун 46 24 14 8 90:47 +43 86
    4. Милтон Кинс Донс 46 23 9 14 83:67 +16 78
    5. Донкастер Роверс 46 21 8 17 73:68 +5 71
    6. Крю Александра 46 19 14 13 69:65 +4 71
    7. Кроули Таун 46 21 7 18 73:67 +6 70
    8. Бэрроу 46 18 15 13 62:56 +6 69
    9. Брэдфорд Сити 46 19 12 15 61:59 +2 69
    10. Уимблдон 46 17 14 15 64:51 +13 65
    11. Уолсолл 46 18 11 17 69:72 -3 65
    12. Гиллинхэм 46 18 10 18 46:57 -11 64
    13. Хэрроджейт 46 17 12 17 60:68 -8 63
    14. Моркамб 46 17 11 18 67:80 -13 62
    15. Ноттс Каунти 46 18 7 21 89:86 +3 61
    16. Транмер 46 17 6 23 67:70 -3 57
    17. Аккрингтон Стэнли 46 16 9 21 63:70 -7 57
    18. Суиндон Таун 46 14 12 20 77:83 -6 54
    19. Солфорд Сити 46 14 11 21 66:81 -15 53
    20. Ньюпорт Каунти 46 15 8 23 60:75 -15 53
    21. Гримсби Таун 46 11 16 19 57:74 -17 49
    22. Колчестер Юнайтед 46 11 12 23 59:80 -21 45
    23. Саттон Юнайтед 46 9 15 22 58:83 -25 42
    24. Форест Грин 46 11 9 26 44:78 -34 42
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рексхэм 23 17 3 3 62:25 +37 54
    2. Стокпорт Каунти 23 15 5 3 45:17 +28 50
    3. Милтон Кинс Донс 23 14 5 4 48:27 +21 47
    4. Мэнсфилд Таун 23 13 7 3 43:22 +21 46
    5. Донкастер Роверс 23 14 2 7 38:30 +8 44
    6. Уолсолл 23 12 6 5 35:25 +10 42
    7. Бэрроу 23 11 8 4 28:19 +9 41
    8. Транмер 23 12 3 8 44:32 +12 39
    9. Уимблдон 23 11 6 6 41:25 +16 39
    10. Ноттс Каунти 23 12 2 9 51:42 +9 38
    11. Суиндон Таун 23 11 5 7 45:34 +11 38
    12. Крю Александра 23 11 5 7 35:35 0 38
    13. Кроули Таун 23 11 3 9 37:30 +7 36
    14. Гиллинхэм 23 9 9 5 25:23 +2 36
    15. Аккрингтон Стэнли 23 10 5 8 34:27 +7 35
    16. Брэдфорд Сити 23 9 8 6 29:28 +1 35
    17. Ньюпорт Каунти 23 9 6 8 37:36 +1 33
    18. Гримсби Таун 23 9 5 9 34:41 -7 32
    19. Моркамб 23 8 8 7 29:28 +1 32
    20. Хэрроджейт 23 9 3 11 35:36 -1 30
    21. Колчестер Юнайтед 23 6 7 10 34:41 -7 25
    22. Солфорд Сити 23 6 7 10 37:45 -8 25
    23. Саттон Юнайтед 23 5 9 9 32:34 -2 24
    24. Форест Грин 23 5 4 14 19:38 -19 19
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Стокпорт Каунти 23 12 5 6 46:31 +15 41
    2. Мэнсфилд Таун 23 11 7 5 47:25 +22 40
    3. Брэдфорд Сити 23 10 4 9 32:31 +1 34
    4. Кроули Таун 23 10 4 9 36:37 -1 34
    5. Рексхэм 23 9 7 7 27:27 0 34
    6. Крю Александра 23 8 9 6 34:30 +4 33
    7. Хэрроджейт 23 8 9 6 25:32 -7 33
    8. Милтон Кинс Донс 23 9 4 10 35:40 -5 31
    9. Моркамб 23 9 3 11 38:52 -14 30
    10. Гиллинхэм 23 9 1 13 21:34 -13 28
    11. Солфорд Сити 23 8 4 11 29:36 -7 28
    12. Бэрроу 23 7 7 9 34:37 -3 28
    13. Донкастер Роверс 23 7 6 10 35:38 -3 27
    14. Уимблдон 23 6 8 9 23:26 -3 26
    15. Ноттс Каунти 23 6 5 12 38:44 -6 23
    16. Уолсолл 23 6 5 12 34:47 -13 23
    17. Форест Грин 23 6 5 12 25:40 -15 23
    18. Аккрингтон Стэнли 23 6 4 13 29:43 -14 22
    19. Ньюпорт Каунти 23 6 2 15 23:39 -16 20
    20. Колчестер Юнайтед 23 5 5 13 25:39 -14 20
    21. Транмер 23 5 3 15 23:38 -15 18
    22. Саттон Юнайтед 23 4 6 13 26:49 -23 18
    23. Гримсби Таун 23 2 11 10 23:33 -10 17
    24. Суиндон Таун 23 3 7 13 32:49 -17 16
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