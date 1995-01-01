Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стокпорт Каунти
|46
|27
|10
|9
|91:48
|+43
|91
|2.
|Рексхэм
|46
|26
|10
|10
|89:52
|+37
|88
|3.
|Мэнсфилд Таун
|46
|24
|14
|8
|90:47
|+43
|86
|4.
|Милтон Кинс Донс
|46
|23
|9
|14
|83:67
|+16
|78
|5.
|Донкастер Роверс
|46
|21
|8
|17
|73:68
|+5
|71
|6.
|Крю Александра
|46
|19
|14
|13
|69:65
|+4
|71
|7.
|Кроули Таун
|46
|21
|7
|18
|73:67
|+6
|70
|8.
|Бэрроу
|46
|18
|15
|13
|62:56
|+6
|69
|9.
|Брэдфорд Сити
|46
|19
|12
|15
|61:59
|+2
|69
|10.
|Уимблдон
|46
|17
|14
|15
|64:51
|+13
|65
|11.
|Уолсолл
|46
|18
|11
|17
|69:72
|-3
|65
|12.
|Гиллинхэм
|46
|18
|10
|18
|46:57
|-11
|64
|13.
|Хэрроджейт
|46
|17
|12
|17
|60:68
|-8
|63
|14.
|Моркамб
|46
|17
|11
|18
|67:80
|-13
|62
|15.
|Ноттс Каунти
|46
|18
|7
|21
|89:86
|+3
|61
|16.
|Транмер
|46
|17
|6
|23
|67:70
|-3
|57
|17.
|Аккрингтон Стэнли
|46
|16
|9
|21
|63:70
|-7
|57
|18.
|Суиндон Таун
|46
|14
|12
|20
|77:83
|-6
|54
|19.
|Солфорд Сити
|46
|14
|11
|21
|66:81
|-15
|53
|20.
|Ньюпорт Каунти
|46
|15
|8
|23
|60:75
|-15
|53
|21.
|Гримсби Таун
|46
|11
|16
|19
|57:74
|-17
|49
|22.
|Колчестер Юнайтед
|46
|11
|12
|23
|59:80
|-21
|45
|23.
|Саттон Юнайтед
|46
|9
|15
|22
|58:83
|-25
|42
|24.
|Форест Грин
|46
|11
|9
|26
|44:78
|-34
|42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рексхэм
|23
|17
|3
|3
|62:25
|+37
|54
|2.
|Стокпорт Каунти
|23
|15
|5
|3
|45:17
|+28
|50
|3.
|Милтон Кинс Донс
|23
|14
|5
|4
|48:27
|+21
|47
|4.
|Мэнсфилд Таун
|23
|13
|7
|3
|43:22
|+21
|46
|5.
|Донкастер Роверс
|23
|14
|2
|7
|38:30
|+8
|44
|6.
|Уолсолл
|23
|12
|6
|5
|35:25
|+10
|42
|7.
|Бэрроу
|23
|11
|8
|4
|28:19
|+9
|41
|8.
|Транмер
|23
|12
|3
|8
|44:32
|+12
|39
|9.
|Уимблдон
|23
|11
|6
|6
|41:25
|+16
|39
|10.
|Ноттс Каунти
|23
|12
|2
|9
|51:42
|+9
|38
|11.
|Суиндон Таун
|23
|11
|5
|7
|45:34
|+11
|38
|12.
|Крю Александра
|23
|11
|5
|7
|35:35
|0
|38
|13.
|Кроули Таун
|23
|11
|3
|9
|37:30
|+7
|36
|14.
|Гиллинхэм
|23
|9
|9
|5
|25:23
|+2
|36
|15.
|Аккрингтон Стэнли
|23
|10
|5
|8
|34:27
|+7
|35
|16.
|Брэдфорд Сити
|23
|9
|8
|6
|29:28
|+1
|35
|17.
|Ньюпорт Каунти
|23
|9
|6
|8
|37:36
|+1
|33
|18.
|Гримсби Таун
|23
|9
|5
|9
|34:41
|-7
|32
|19.
|Моркамб
|23
|8
|8
|7
|29:28
|+1
|32
|20.
|Хэрроджейт
|23
|9
|3
|11
|35:36
|-1
|30
|21.
|Колчестер Юнайтед
|23
|6
|7
|10
|34:41
|-7
|25
|22.
|Солфорд Сити
|23
|6
|7
|10
|37:45
|-8
|25
|23.
|Саттон Юнайтед
|23
|5
|9
|9
|32:34
|-2
|24
|24.
|Форест Грин
|23
|5
|4
|14
|19:38
|-19
|19
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стокпорт Каунти
|23
|12
|5
|6
|46:31
|+15
|41
|2.
|Мэнсфилд Таун
|23
|11
|7
|5
|47:25
|+22
|40
|3.
|Брэдфорд Сити
|23
|10
|4
|9
|32:31
|+1
|34
|4.
|Кроули Таун
|23
|10
|4
|9
|36:37
|-1
|34
|5.
|Рексхэм
|23
|9
|7
|7
|27:27
|0
|34
|6.
|Крю Александра
|23
|8
|9
|6
|34:30
|+4
|33
|7.
|Хэрроджейт
|23
|8
|9
|6
|25:32
|-7
|33
|8.
|Милтон Кинс Донс
|23
|9
|4
|10
|35:40
|-5
|31
|9.
|Моркамб
|23
|9
|3
|11
|38:52
|-14
|30
|10.
|Гиллинхэм
|23
|9
|1
|13
|21:34
|-13
|28
|11.
|Солфорд Сити
|23
|8
|4
|11
|29:36
|-7
|28
|12.
|Бэрроу
|23
|7
|7
|9
|34:37
|-3
|28
|13.
|Донкастер Роверс
|23
|7
|6
|10
|35:38
|-3
|27
|14.
|Уимблдон
|23
|6
|8
|9
|23:26
|-3
|26
|15.
|Ноттс Каунти
|23
|6
|5
|12
|38:44
|-6
|23
|16.
|Уолсолл
|23
|6
|5
|12
|34:47
|-13
|23
|17.
|Форест Грин
|23
|6
|5
|12
|25:40
|-15
|23
|18.
|Аккрингтон Стэнли
|23
|6
|4
|13
|29:43
|-14
|22
|19.
|Ньюпорт Каунти
|23
|6
|2
|15
|23:39
|-16
|20
|20.
|Колчестер Юнайтед
|23
|5
|5
|13
|25:39
|-14
|20
|21.
|Транмер
|23
|5
|3
|15
|23:38
|-15
|18
|22.
|Саттон Юнайтед
|23
|4
|6
|13
|26:49
|-23
|18
|23.
|Гримсби Таун
|23
|2
|11
|10
|23:33
|-10
|17
|24.
|Суиндон Таун
|23
|3
|7
|13
|32:49
|-17
|16