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Англия. Первая лига
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Милтон Кинс Донс
Состав
€ 12 млн
Милтон Кинс Донс - состав команды
Милтон Кейнс
Англия. Первая лига
Стадион:
МК Стэдиум
Сайт:
http://www.mkdons.com
Тренер:
Дин Левингтон
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Деннис Уилл
Вра
26
€ 0.325 млн
51
Sebastian Stacey
Вра
-
1
Craig MacGillivray
Вра
-
13
Патерсон Каллум
Защ
31
€ 0.55 млн
21
Экпитета Марвин
Защ
31
€ 0.55 млн
15
Брэмолл Коэн
Защ
30
€ 0.35 млн
5
Гуд Чарли
Защ
31
€ 0.3 млн
2
Джонс Гетин
Защ
30
€ 0.275 млн
35
Нельсон Кертис
Защ
33
€ 0.275 млн
4
Томпсон Натан
Защ
35
€ 0.05 млн
32
Jack Sanders
Защ
-
20
Elijah Campbell
Защ
-
19
Ryan Barnett
Защ
-
24
Уинтл Райан
Пол
29
€ 3 млн
26
Уайлс Бен
Пол
27
€ 1.8 млн
4
Барласер Даниэль
Пол
29
€ 1.2 млн
7
Кроули Дэн
Пол
29
€ 0.4 млн
8
Гилби Алекс
Пол
31
€ 0.3 млн
11
Мендес-Лэйнг Натаниэль
Пол
34
€ 0.25 млн
28
Матете Джей
Пол
25
€ 0.25 млн
29
Rushian Hepburn-Murphy
Пол
-
34
Callum Tripp
Пол
-
44
Damerai Singh-Hurditt
Пол
-
22
Ibrahim Fullah
Пол
-
17
Силвера Сэм
Нап
25
€ 1.5 млн
10
Коллинз Аарон
Нап
29
€ 0.7 млн
17
Леко Джонатан
Нап
27
€ 0.1 млн
9
S. Nombe
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 11, нападающих: 4
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