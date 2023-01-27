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Лейрия - новости команды
Лейрия
Стадион:
Магалайш Пессоа
Сайт:
http://www.uniaodeleiria.pt
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Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака»
2021.08.12 11:28
15
Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач»
2020.10.06 10:14
2
Президент «Лейрии» считает, что «Бенфика» приложит максимум усилий для победы над ЦСКА в Москве
2017.11.22 07:30
3
Игроки «Крыльев Советов» Овсянников и Голенков перешли в «Лейрию»
2017.09.01 14:37
2
Фото
Рукас подписал четырехлетний контракт с «Зенитом»
2017.07.20 18:23
19
Глава «Лейрии» заявил, что Рукас будет выступать за «Зенит-2»
2017.07.20 01:07
1
Российский защитник Рукас перешел из «Лейрии» в «Зенит»
2017.07.20 00:03
9
Злобин начал подготовку к сезону с основным составом «Бенфики»
2017.07.02 11:42
9
Бавин: «В «Лейрии» португальцы любили петь на всю раздевалку песню Евдокимова «Фантазер»
2016.09.17 15:15
Состав «Рубина» пополнил 19-летний нападающий «Лейрии»
2016.08.01 23:51
2
19-летний форвард «Лейрии» перешел в «Спартак»
2016.07.14 14:56
1
Президент «Лейрии» Толстиков был отпущен на свободу
2016.07.02 13:25
1
«Бенфика» подписала пятилетний контракт со Злобиным
2016.06.26 00:07
1
Президент «Лейрии» Толстиков объявил голодовку в тюрьме
2016.06.04 00:58
Российский владелец «Лейрии» Толстиков задержан португальской полицией
2016.05.04 14:09
Президент «Лейрии» Толстиков обвиняется в мошенничестве и отмывании денег
2016.05.03 17:10
3
Яровинский: «Правильно, что молодые российские футболисты уезжают играть в Европу»
2016.02.27 14:35
1
Бавин перешел в «Зенит»
2016.02.11 23:06
3
Ярмоленко перешел в «Лейрию»
2016.02.05 16:12
4
Россиянин Рукас перешел в «Спортинг»
2016.02.04 16:18
1
«Лейрия» подписала россиянина
2016.02.04 14:06
2
Костин: «Первая португальская лига сопоставима с РФПЛ»
2015.10.14 12:10
2
Вратарь ЦСКА перешел в португальскую «Лейрию»
2015.10.13 20:47
7
Молодой игрок «Зенита» Костин отправился в Португалию
2015.08.12 23:55
3
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
4
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
5
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
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