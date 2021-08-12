- 27 января
- 15:59 Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
- 12 августа 2021
- 11:28 A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака» 15
- 6 октября 2020
- 10:14 Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач» 3
- 22 ноября 2017
- 07:30 Президент «Лейрии» считает, что «Бенфика» приложит максимум усилий для победы над ЦСКА в Москве 3
- 1 сентября 2017
- 14:37 Игроки «Крыльев Советов» Овсянников и Голенков перешли в «Лейрию» 2
- 20 июля 2017
- 18:23 Фото Рукас подписал четырехлетний контракт с «Зенитом» 19
- 01:07 Глава «Лейрии» заявил, что Рукас будет выступать за «Зенит-2» 1
- 00:03 Российский защитник Рукас перешел из «Лейрии» в «Зенит» 10
- 2 июля 2017
- 11:42 Злобин начал подготовку к сезону с основным составом «Бенфики» 9
- 17 сентября 2016
- 15:15 Бавин: «В «Лейрии» португальцы любили петь на всю раздевалку песню Евдокимова «Фантазер»
- 1 августа 2016
- 23:51 Состав «Рубина» пополнил 19-летний нападающий «Лейрии» 2
- 14 июля 2016
- 14:56 19-летний форвард «Лейрии» перешел в «Спартак» 1
- 2 июля 2016
- 13:25 Президент «Лейрии» Толстиков был отпущен на свободу 1
- 26 июня 2016
- 00:07 «Бенфика» подписала пятилетний контракт со Злобиным 1
- 4 июня 2016
- 00:58 Президент «Лейрии» Толстиков объявил голодовку в тюрьме
- 4 мая 2016
- 14:09 Российский владелец «Лейрии» Толстиков задержан португальской полицией
- 3 мая 2016
- 17:10 Президент «Лейрии» Толстиков обвиняется в мошенничестве и отмывании денег 3
- 27 февраля 2016
- 14:35 Яровинский: «Правильно, что молодые российские футболисты уезжают играть в Европу» 1
- 11 февраля 2016
- 23:06 Бавин перешел в «Зенит» 3
- 5 февраля 2016
- 16:12 Ярмоленко перешел в «Лейрию» 4
- 4 февраля 2016
- 16:18 Россиянин Рукас перешел в «Спортинг» 1
- 14:06 «Лейрия» подписала россиянина 2
- 14 октября 2015
- 12:10 Костин: «Первая португальская лига сопоставима с РФПЛ» 2
- 13 октября 2015
- 20:47 Вратарь ЦСКА перешел в португальскую «Лейрию» 7
- 12 августа 2015
- 23:55 Молодой игрок «Зенита» Костин отправился в Португалию 3