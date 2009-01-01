Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
23
6
1
69
19
50
75
30
21
6
3
66
27
39
69
30
19
5
6
59
29
30
62
30
18
5
7
48
26
22
59
30
14
8
8
41
38
3
50
30
14
3
13
40
40
0
45
30
13
5
12
48
50
-2
44
30
9
12
9
36
38
-2
39
30
8
10
12
31
42
-11
34
30
8
7
15
35
53
-18
31
30
8
6
16
24
49
-25
30
30
8
5
17
26
38
-12
29
30
7
8
15
27
38
-11
29
30
7
7
16
33
42
-9
28
30
5
9
16
27
50
-23
24
30
5
4
21
25
56
-31
19
Команда
1
2
3
4
9
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
0
1
44
15
29
42
15
13
2
0
40
7
33
41
15
12
2
1
33
9
24
38
15
12
1
2
33
11
22
37
15
9
2
4
22
18
4
29
15
8
3
4
20
15
5
27
15
7
3
5
24
23
1
24
15
6
5
4
19
16
3
23
15
6
4
5
23
18
5
22
15
6
4
5
15
18
-3
22
15
4
5
6
20
26
-6
17
15
3
7
5
16
20
-4
16
15
3
7
5
13
19
-6
16
15
4
4
7
11
12
-1
16
15
4
2
9
13
19
-6
14
15
4
2
9
14
29
-15
14
Команда
1
2
3
6
11
12
13
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
4
1
29
12
17
34
15
7
6
2
22
12
10
27
15
7
4
4
26
18
8
25
15
6
5
4
20
18
2
23
15
5
6
4
19
20
-1
21
15
6
3
6
15
17
-2
21
15
6
2
7
24
27
-3
20
15
6
0
9
20
25
-5
18
15
4
3
8
13
19
-6
15
15
4
2
9
15
27
-12
14
15
3
4
8
16
26
-10
13
15
2
5
8
12
26
-14
11
15
2
2
11
14
31
-17
8
15
2
2
11
9
31
-22
8
15
1
3
11
10
24
-14
6
15
1
2
12
11
27
-16
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире