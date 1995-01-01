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    Лейрия - таблица

    Город Лейрия
    Дивизион Португалия-Второй дивизион
    Сайт www.uniaodeleiria.pt
    Стадион Магалайш Пессоа
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Порту 30 23 6 1 69:19 +50 75
    2. Бенфика 30 21 6 3 66:27 +39 69
    3. Брага 30 19 5 6 59:29 +30 62
    4. Спортинг 30 18 5 7 48:26 +22 59
    5. Маритиму 30 14 8 8 41:38 +3 50
    6. Гимараеш 30 14 3 13 40:40 0 45
    7. Насионал Ф 30 13 5 12 48:50 -2 44
    8. Ольяненси 30 9 12 9 36:38 -2 39
    9. Жил Висенте 30 8 10 12 31:42 -11 34
    10. Пасуш де Феррейра 30 8 7 15 35:53 -18 31
    11. Витория 30 8 6 16 24:49 -25 30
    12. Бейра-Мар 30 8 5 17 26:38 -12 29
    13. Академика 30 7 8 15 27:38 -11 29
    14. Риу Аве 30 7 7 16 33:42 -9 28
    15. Фейренсе 30 5 9 16 27:50 -23 24
    16. Лейрия 30 5 4 21 25:56 -31 19
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бенфика 15 14 0 1 44:15 +29 42
    2. Порту 15 13 2 0 40:7 +33 41
    3. Спортинг 15 12 2 1 33:9 +24 38
    4. Брага 15 12 1 2 33:11 +22 37
    5. Маритиму 15 9 2 4 22:18 +4 29
    6. Гимараеш 15 8 3 4 20:15 +5 27
    7. Насионал Ф 15 7 3 5 24:23 +1 24
    8. Жил Висенте 15 6 5 4 19:16 +3 23
    9. Риу Аве 15 6 4 5 23:18 +5 22
    10. Витория 15 6 4 5 15:18 -3 22
    11. Пасуш де Феррейра 15 4 5 6 20:26 -6 17
    12. Академика 15 4 4 7 11:12 -1 16
    13. Ольяненси 15 3 7 5 16:20 -4 16
    14. Фейренсе 15 3 7 5 13:19 -6 16
    15. Бейра-Мар 15 4 2 9 13:19 -6 14
    16. Лейрия 15 4 2 9 14:29 -15 14
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Порту 15 10 4 1 29:12 +17 34
    2. Бенфика 15 7 6 2 22:12 +10 27
    3. Брага 15 7 4 4 26:18 +8 25
    4. Ольяненси 15 6 5 4 20:18 +2 23
    5. Спортинг 15 6 3 6 15:17 -2 21
    6. Маритиму 15 5 6 4 19:20 -1 21
    7. Насионал Ф 15 6 2 7 24:27 -3 20
    8. Гимараеш 15 6 0 9 20:25 -5 18
    9. Бейра-Мар 15 4 3 8 13:19 -6 15
    10. Пасуш де Феррейра 15 4 2 9 15:27 -12 14
    11. Академика 15 3 4 8 16:26 -10 13
    12. Жил Висенте 15 2 5 8 12:26 -14 11
    13. Фейренсе 15 2 2 11 14:31 -17 8
    14. Витория 15 2 2 11 9:31 -22 8
    15. Риу Аве 15 1 3 11 10:24 -14 6
    16. Лейрия 15 1 2 12 11:27 -16 5
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