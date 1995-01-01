Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Порту
|30
|23
|6
|1
|69:19
|+50
|75
|2.
|Бенфика
|30
|21
|6
|3
|66:27
|+39
|69
|3.
|Брага
|30
|19
|5
|6
|59:29
|+30
|62
|4.
|Спортинг
|30
|18
|5
|7
|48:26
|+22
|59
|5.
|Маритиму
|30
|14
|8
|8
|41:38
|+3
|50
|6.
|Гимараеш
|30
|14
|3
|13
|40:40
|0
|45
|7.
|Насионал Ф
|30
|13
|5
|12
|48:50
|-2
|44
|8.
|Ольяненси
|30
|9
|12
|9
|36:38
|-2
|39
|9.
|Жил Висенте
|30
|8
|10
|12
|31:42
|-11
|34
|10.
|Пасуш де Феррейра
|30
|8
|7
|15
|35:53
|-18
|31
|11.
|Витория
|30
|8
|6
|16
|24:49
|-25
|30
|12.
|Бейра-Мар
|30
|8
|5
|17
|26:38
|-12
|29
|13.
|Академика
|30
|7
|8
|15
|27:38
|-11
|29
|14.
|Риу Аве
|30
|7
|7
|16
|33:42
|-9
|28
|15.
|Фейренсе
|30
|5
|9
|16
|27:50
|-23
|24
|16.
|Лейрия
|30
|5
|4
|21
|25:56
|-31
|19
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бенфика
|15
|14
|0
|1
|44:15
|+29
|42
|2.
|Порту
|15
|13
|2
|0
|40:7
|+33
|41
|3.
|Спортинг
|15
|12
|2
|1
|33:9
|+24
|38
|4.
|Брага
|15
|12
|1
|2
|33:11
|+22
|37
|5.
|Маритиму
|15
|9
|2
|4
|22:18
|+4
|29
|6.
|Гимараеш
|15
|8
|3
|4
|20:15
|+5
|27
|7.
|Насионал Ф
|15
|7
|3
|5
|24:23
|+1
|24
|8.
|Жил Висенте
|15
|6
|5
|4
|19:16
|+3
|23
|9.
|Риу Аве
|15
|6
|4
|5
|23:18
|+5
|22
|10.
|Витория
|15
|6
|4
|5
|15:18
|-3
|22
|11.
|Пасуш де Феррейра
|15
|4
|5
|6
|20:26
|-6
|17
|12.
|Академика
|15
|4
|4
|7
|11:12
|-1
|16
|13.
|Ольяненси
|15
|3
|7
|5
|16:20
|-4
|16
|14.
|Фейренсе
|15
|3
|7
|5
|13:19
|-6
|16
|15.
|Бейра-Мар
|15
|4
|2
|9
|13:19
|-6
|14
|16.
|Лейрия
|15
|4
|2
|9
|14:29
|-15
|14
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Порту
|15
|10
|4
|1
|29:12
|+17
|34
|2.
|Бенфика
|15
|7
|6
|2
|22:12
|+10
|27
|3.
|Брага
|15
|7
|4
|4
|26:18
|+8
|25
|4.
|Ольяненси
|15
|6
|5
|4
|20:18
|+2
|23
|5.
|Спортинг
|15
|6
|3
|6
|15:17
|-2
|21
|6.
|Маритиму
|15
|5
|6
|4
|19:20
|-1
|21
|7.
|Насионал Ф
|15
|6
|2
|7
|24:27
|-3
|20
|8.
|Гимараеш
|15
|6
|0
|9
|20:25
|-5
|18
|9.
|Бейра-Мар
|15
|4
|3
|8
|13:19
|-6
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|15
|4
|2
|9
|15:27
|-12
|14
|11.
|Академика
|15
|3
|4
|8
|16:26
|-10
|13
|12.
|Жил Висенте
|15
|2
|5
|8
|12:26
|-14
|11
|13.
|Фейренсе
|15
|2
|2
|11
|14:31
|-17
|8
|14.
|Витория
|15
|2
|2
|11
|9:31
|-22
|8
|15.
|Риу Аве
|15
|1
|3
|11
|10:24
|-14
|6
|16.
|Лейрия
|15
|1
|2
|12
|11:27
|-16
|5