Турниры:
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
|30 тур
|12 мая, суббота
|21:30
|Лейрия
|2:3
|Насьональ
|29 тур
|5 мая, суббота
|23:30
|Бенфика
|1:0
|Лейрия
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|19:00
|Лейрия
|0:4
|Фейренсе
|27 тур
|21 апреля, суббота
|22:15
|Витория Гимараеш
|3:2
|Лейрия
|26 тур
|6 апреля, пятница
|20:00
|Лейрия
|0:0
|Жил Висенте
|25 тур
|1 апреля, воскресенье
|21:15
|Лейрия
|0:1
|Спортинг
|24 тур
|25 марта, воскресенье
|19:00
|Витория Сетубал
|1:0
|Лейрия
|23 тур
|17 марта, суббота
|20:00
|Лейрия
|1:0
|Риу Аве
|22 тур
|10 марта, суббота
|22:00
|Брага
|2:1
|Лейрия
|21 тур
|6 марта, вторник
|00:15
|Лейрия
|1:3
|Ольяненси
|20 тур
|25 февраля, суббота
|00:15
|Маритиму
|1:0
|Лейрия
|19 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Лейрия
|0:0
|Бейра-Мар
|18 тур
|13 февраля, понедельник
|00:15
|Порту
|4:0
|Лейрия
|17 тур
|29 января, воскресенье
|20:00
|Лейрия
|2:4
|Пасуш де Феррейра
|16 тур
|21 января, суббота
|00:15
|Академика
|0:0
|Лейрия
|15 тур
|15 января, воскресенье
|20:00
|Насьональ
|2:2
|Лейрия
|14 тур
|8 января, воскресенье
|22:15
|Лейрия
|0:4
|Бенфика
|13 тур
|18 декабря, воскресенье
|20:00
|Фейренсе
|2:1
|Лейрия
|12 тур
|11 декабря, воскресенье
|22:15
|Лейрия
|1:0
|Витория Гимараеш
|11 тур
|27 ноября, воскресенье
|20:00
|Жил Висенте
|2:1
|Лейрия
|10 тур
|7 ноября, понедельник
|00:15
|Спортинг
|3:1
|Лейрия
|9 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Лейрия
|2:0
|Витория Сетубал
|8 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|2:0
|Лейрия
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Лейрия
|1:0
|Брага
|6 тур
|25 сентября, воскресенье
|19:00
|Ольяненси
|2:1
|Лейрия
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Лейрия
|1:3
|Маритиму
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Бейра-Мар
|0:1
|Лейрия
|3 тур
|6 сентября, вторник
|23:15
|Лейрия
|2:5
|Порту
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|21:00
|Пасуш де Феррейра
|2:1
|Лейрия
|1 тур
|15 августа, понедельник
|23:15
|Лейрия
|1:2
|Академика