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    Лейрия - результаты

    Город Лейрия
    Дивизион Португалия-Второй дивизион
    Сайт www.uniaodeleiria.pt
    Стадион Магалайш Пессоа
    Турниры:
    Португалия. Высшая лига (2011/2012)
    30 тур
    		12 мая, суббота 21:30 Лейрия 2:3 Насьональ
    29 тур
    		5 мая, суббота 23:30 Бенфика 1:0 Лейрия
    28 тур
    		29 апреля, воскресенье 19:00 Лейрия 0:4 Фейренсе
    27 тур
    		21 апреля, суббота 22:15 Витория Гимараеш 3:2 Лейрия
    26 тур
    		6 апреля, пятница 20:00 Лейрия 0:0 Жил Висенте
    25 тур
    		1 апреля, воскресенье 21:15 Лейрия 0:1 Спортинг
    24 тур
    		25 марта, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 1:0 Лейрия
    23 тур
    		17 марта, суббота 20:00 Лейрия 1:0 Риу Аве
    22 тур
    		10 марта, суббота 22:00 Брага 2:1 Лейрия
    21 тур
    		6 марта, вторник 00:15 Лейрия 1:3 Ольяненси
    20 тур
    		25 февраля, суббота 00:15 Маритиму 1:0 Лейрия
    19 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:00 Лейрия 0:0 Бейра-Мар
    18 тур
    		13 февраля, понедельник 00:15 Порту 4:0 Лейрия
    17 тур
    		29 января, воскресенье 20:00 Лейрия 2:4 Пасуш де Феррейра
    16 тур
    		21 января, суббота 00:15 Академика 0:0 Лейрия
    15 тур
    		15 января, воскресенье 20:00 Насьональ 2:2 Лейрия
    14 тур
    		8 января, воскресенье 22:15 Лейрия 0:4 Бенфика
    13 тур
    		18 декабря, воскресенье 20:00 Фейренсе 2:1 Лейрия
    12 тур
    		11 декабря, воскресенье 22:15 Лейрия 1:0 Витория Гимараеш
    11 тур
    		27 ноября, воскресенье 20:00 Жил Висенте 2:1 Лейрия
    10 тур
    		7 ноября, понедельник 00:15 Спортинг 3:1 Лейрия
    9 тур
    		30 октября, воскресенье 20:00 Лейрия 2:0 Витория Сетубал
    8 тур
    		23 октября, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Лейрия
    7 тур
    		2 октября, воскресенье 19:00 Лейрия 1:0 Брага
    6 тур
    		25 сентября, воскресенье 19:00 Ольяненси 2:1 Лейрия
    5 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Лейрия 1:3 Маритиму
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Бейра-Мар 0:1 Лейрия
    3 тур
    		6 сентября, вторник 23:15 Лейрия 2:5 Порту
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 21:00 Пасуш де Феррейра 2:1 Лейрия
    1 тур
    		15 августа, понедельник 23:15 Лейрия 1:2 Академика
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