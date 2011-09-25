Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Ольяненси - Лейрия
Ольяненси - Лейрия: обзор матча 25 сентября 2011
Ольяненси
25.09.2011, воскресенье, 19:00
Португалия. Высшая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Лейрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ольяненси - Лейрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Лейрия
Португалия. Кубок, 1/4 финала
Торренсе
3 : 1
11.01.2026
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Лейрия
2 : 3
12.05.2012
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Бенфика
1 : 0
05.05.2012
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Лейрия
0 : 4
29.04.2012
Фейренсе
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
21.04.2012
Лейрия
Информация о матче
Стадион:
Жозе Арканжо
Новости команд
Все
Ольяненси
Лейрия
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака»
2021.08.12 11:28
15
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач»
2020.10.06 10:14
2
Президент «Лейрии» считает, что «Бенфика» приложит максимум усилий для победы над ЦСКА в Москве
2017.11.22 07:30
3
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Ольяненси»
2016.01.19 21:50
1
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака»
2021.08.12 11:28
15
Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач»
2020.10.06 10:14
2
Президент «Лейрии» считает, что «Бенфика» приложит максимум усилий для победы над ЦСКА в Москве
2017.11.22 07:30
3
Игроки «Крыльев Советов» Овсянников и Голенков перешли в «Лейрию»
2017.09.01 14:37
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+