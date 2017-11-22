Президент «Лейрии» считает, что «Бенфика» приложит максимум усилий для победы над ЦСКА в Москве

Президент «Лейрии» Александр Толстиков оценил шансы ЦСКА в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Бенфики». По его словам, российский клуб должен справиться со всеми своим проблемами, добившись нужного положительного результата в этой встрече.

«По сравнению с сентябрем «Бенфика», конечно, серьезно прибавила. Об этом в первую очередь говорят результаты «орлов» в чемпионате Португалии. Они стали более сыгранной командой и планомерно набирают ход. Если «Бенфика» пролетит даже мимо Лиги Европы, это станет для нее крахом. Так что нет сомнений – португальцы приложат максимум усилий для того, чтобы обыграть ЦСКА в Москве и сохранить шансы на еврокубковую весну.

ЦСКА – команда, которая готова к любым испытаниям, и они неоднократно доказывали это. Да, у них был очень непростой выезд в Хабаровск, где они потеряли двух игроков. Тем не менее я уверен, что армейцы в очередной раз справятся с проблемами и добьются нужного результата.

Вернблум – уникальный футболист, и я не удивлюсь, если он снова сыграет на позиции форварда в матче с «Бенфикой». У ЦСКА серьезные кадровые проблемы, и сейчас им очень не хватает такого нападающего таранного типа. Понтусу удается удачно исполнять эту роль. Однако, с другой стороны, травма Алексея Березуцкого может заставить наставника красно-синих перестраховаться и опустить Вернблума обратно в опорную зону», – сказал Толстиков.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Бенфика» состоится в среду, 22 ноября, в 20:00 по московскому времени.