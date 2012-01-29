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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Лейрия - Пасуш де Феррейра
Лейрия - Пасуш де Феррейра: обзор матча 29 января 2012
Лейрия
29.01.2012, воскресенье, 20:00
Португалия. Высшая лига, 17 тур
2 : 4
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лейрия - Пасуш де Феррейра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейрия
Португалия. Кубок, 1/4 финала
Торренсе
3 : 1
11.01.2026
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Лейрия
2 : 3
12.05.2012
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Бенфика
1 : 0
05.05.2012
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Лейрия
0 : 4
29.04.2012
Фейренсе
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
21.04.2012
Лейрия
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Магалайш Пессоа
Новости команд
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Лейрия
Пасуш де Феррейра
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака»
2021.08.12 11:28
15
Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач»
2020.10.06 10:14
2
Президент «Лейрии» считает, что «Бенфика» приложит максимум усилий для победы над ЦСКА в Москве
2017.11.22 07:30
3
Игроки «Крыльев Советов» Овсянников и Голенков перешли в «Лейрию»
2017.09.01 14:37
2
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
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