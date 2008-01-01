Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
6
7
8
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
16
4
4
51
25
26
52
24
14
6
4
42
17
25
48
24
12
5
7
34
24
10
41
24
11
8
5
34
21
13
41
24
11
5
8
43
28
15
38
24
10
8
6
33
22
11
38
24
9
11
4
32
27
5
38
24
10
7
7
28
27
1
37
24
9
6
9
38
28
10
33
24
5
9
10
20
29
-9
24
24
3
6
15
18
48
-30
15
24
2
5
17
16
56
-40
11
24
2
4
18
11
48
-37
10
Команда
3
5
6
7
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
2
1
29
10
19
29
12
8
2
2
27
11
16
26
12
7
2
3
22
11
11
23
12
7
2
3
17
10
7
23
12
6
5
1
20
12
8
23
12
6
4
2
24
9
15
22
12
6
4
2
17
8
9
22
12
6
3
3
27
12
15
21
12
5
4
3
13
12
1
19
12
2
6
4
9
13
-4
12
12
2
2
8
7
19
-12
8
12
1
4
7
9
17
-8
7
12
1
2
9
6
29
-23
5
Команда
3
5
7
8
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
7
2
3
22
15
7
23
12
6
4
2
15
6
9
22
12
5
4
3
17
13
4
19
12
5
3
4
17
14
3
18
12
5
3
4
15
15
0
18
12
5
2
5
16
16
0
17
12
3
6
3
12
15
-3
15
12
3
6
3
11
11
0
15
12
3
3
6
11
16
-5
12
12
3
2
7
14
19
-5
11
12
2
2
8
9
31
-22
8
12
1
3
8
10
27
-17
6
12
0
2
10
4
29
-25
2
❗Нива: -6
❗Звезда К: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире