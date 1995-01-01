Турниры:
Чемпионат Украины. Первая лига (2009/2010)
|34 тур
|10 июня, четверг
|18:00
|Арсенал
|4:1
|ФК Харьков
|33 тур
|5 июня, суббота
|18:00
|ФК Харьков
|0:3
|Энергетик
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Тех. поражение
|32 тур
|29 мая, суббота
|18:00
|Десна
|3:1
|ФК Харьков
|31 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|ФК Харьков
|1:0
|Нива
|23 тур
|7 мая, пятница
|18:00
|Гелиос
|0:1
|ФК Харьков
|27 тур
|3 мая, понедельник
|19:00
|ФК Харьков
|1:2
|Крымтеплица
|2 тур
|29 апреля, четверг
|17:00
|ФК Харьков
|1:2
|Прикарпатье
|26 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Сталь
|2:1
|ФК Харьков
|25 тур
|21 апреля, среда
|18:00
|ФК Харьков
|0:0
|Звезда К
|23 тур
|11 апреля, воскресенье
|16:00
|Нафтовик-Укрнафта
|2:1
|ФК Харьков
|22 тур
|7 апреля, среда
|17:00
|ФК Харьков
|1:3
|Волынь
|20 тур
|28 марта, воскресенье
|15:00
|ФК Харьков
|1:1
|Александрия
|19 тур
|24 марта, среда
|17:00
|Прикарпатье
|1:1
|ФК Харьков
|17 тур
|15 марта, понедельник
|15:00
|ФК Харьков
|0:4
|Арсенал
|16 тур
|23 октября, пятница
|17:00
|Энергетик
|1:1
|ФК Харьков
|15 тур
|18 октября, воскресенье
|16:00
|ФК Харьков
|0:4
|Десна
|9 тур
|14 октября, среда
|16:00
|ФК Харьков
|0:1
|Сталь
|14 тур
|10 октября, суббота
|17:00
|Нива
|1:0
|ФК Харьков
|11 тур
|22 сентября, вторник
|00:00
|ФК Харьков
|0:5
|Гелиос
|10 тур
|19 сентября, суббота
|19:00
|Крымтеплица
|4:1
|ФК Харьков
|8 тур
|6 сентября, воскресенье
|18:00
|Звезда К
|2:2
|ФК Харьков
|6 тур
|26 августа, среда
|18:00
|ФК Харьков
|1:4
|Нафтовик-Укрнафта
|5 тур
|21 августа, пятница
|20:00
|Волынь
|2:0
|ФК Харьков
|3 тур
|1 августа, суббота
|00:00
|Александрия
|5:0
|ФК Харьков