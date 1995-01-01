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    ФК Харьков - результаты

    Город Харьков
    Сайт http://fckharkov.com.ua
    Стадион Динамо
    Турниры:
    Чемпионат Украины. Первая лига (2009/2010)
    34 тур
    		10 июня, четверг 18:00 Арсенал 4:1 ФК Харьков
    33 тур
    		5 июня, суббота 18:00 ФК Харьков 0:3 Энергетик
    Тех. поражение
    32 тур
    		29 мая, суббота 18:00 Десна 3:1 ФК Харьков
    31 тур
    		24 мая, понедельник 19:00 ФК Харьков 1:0 Нива
    23 тур
    		7 мая, пятница 18:00 Гелиос 0:1 ФК Харьков
    27 тур
    		3 мая, понедельник 19:00 ФК Харьков 1:2 Крымтеплица
    2 тур
    		29 апреля, четверг 17:00 ФК Харьков 1:2 Прикарпатье
    26 тур
    		25 апреля, воскресенье 18:00 Сталь 2:1 ФК Харьков
    25 тур
    		21 апреля, среда 18:00 ФК Харьков 0:0 Звезда К
    23 тур
    		11 апреля, воскресенье 16:00 Нафтовик-Укрнафта 2:1 ФК Харьков
    22 тур
    		7 апреля, среда 17:00 ФК Харьков 1:3 Волынь
    20 тур
    		28 марта, воскресенье 15:00 ФК Харьков 1:1 Александрия
    19 тур
    		24 марта, среда 17:00 Прикарпатье 1:1 ФК Харьков
    17 тур
    		15 марта, понедельник 15:00 ФК Харьков 0:4 Арсенал
    16 тур
    		23 октября, пятница 17:00 Энергетик 1:1 ФК Харьков
    15 тур
    		18 октября, воскресенье 16:00 ФК Харьков 0:4 Десна
    9 тур
    		14 октября, среда 16:00 ФК Харьков 0:1 Сталь
    14 тур
    		10 октября, суббота 17:00 Нива 1:0 ФК Харьков
    11 тур
    		22 сентября, вторник 00:00 ФК Харьков 0:5 Гелиос
    10 тур
    		19 сентября, суббота 19:00 Крымтеплица 4:1 ФК Харьков
    8 тур
    		6 сентября, воскресенье 18:00 Звезда К 2:2 ФК Харьков
    6 тур
    		26 августа, среда 18:00 ФК Харьков 1:4 Нафтовик-Укрнафта
    5 тур
    		21 августа, пятница 20:00 Волынь 2:0 ФК Харьков
    3 тур
    		1 августа, суббота 00:00 Александрия 5:0 ФК Харьков
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