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Расписание матчей
Нафтовик-Укрнафта - ФК Харьков
Нафтовик-Укрнафта - ФК Харьков: обзор матча 11 апреля 2010
Нафтовик-Укрнафта
11.04.2010, воскресенье, 16:00
Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
ФК Харьков
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Нафтовик-Укрнафта - ФК Харьков
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Матчи команд
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 30 тур
Нафтовик-Укрнафта
2 : 0
01.06.2016
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3 : 2
27.05.2016
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Нафтовик-Укрнафта
0 : 1
20.05.2016
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2 : 0
15.05.2016
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0 : 3
06.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
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4 : 1
10.06.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 33 тур
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0 : 3
05.06.2010
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Чемпионат Украины. Первая лига, 32 тур
Десна
3 : 1
29.05.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 31 тур
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1 : 0
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07.05.2010
ФК Харьков
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