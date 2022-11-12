- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 3 февраля
- 19:00 Фото «Истанбул» арендовал экс-полузащитника «МЮ» на фоне планов Озила завершить карьеру
- 16:52 Озил решил закончить карьеру в 34 года 1
- 24 января
- 14:54 В «Истанбуле» прокомментировали новость об интересе к Магкееву 2
- 13:58 Турецкий клуб интересуется полузащитником «Локомотива» Магкеевым
- 23 января
- 14:38 В «Истанбуле» прокомментировали возможное подписание Смолова
- 20 января
- 13:39 «Динамо» не получало запросов по трансферу Смолова
- 19 января
- 21:39 Гендиректор «Истанбула» прокомментировал информацию о переговорах со Смоловым
- 20:23 Агент Смолова отреагировал на новость об интересе «Истанбула»
- 19:19 Смолов получил предложение от турецкого клуба
- 12 ноября 2022
- 22:36 «Галатасарай» победил в стамбульском дерби со счетом 7:0. Икарди поучаствовал в 3 голах 4
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 28 октября 2022
- 00:55 Стали известны 8 из 24 участников плей-офф Лиги конференций
- 14 октября 2022
- 18:25 Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
- 13 октября 2022
- 18:11 «Истанбул»: «Мы не хотим подписывать Дзюбу» 4
- 29 сентября 2022
- 10:48 33-летний Озил выбыл до конца года
- 8 сентября 2022
- 21:50 Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
- 26 августа 2022
- 16:07 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций 4
- 00:55 Определились все участники группового этапа Лиги конференций 1
- 12 августа 2022
- 18:18 В «Истанбуле» отреагировали на новость о переговорах с Дзюбой 4
- 14:28 Дзюба ведет переговоры с «Истанбулом» («СЭ») 6
- 27 июля 2022
- 15:14 Стало известно, какой клуб готов подписать Кокорина 10
- 19 июля 2022
- 14:36 Бронзовый призер Евро-2008 Топал закончил карьеру
- 14 июля 2022
- 13:42 Фото «Истанбул» объявил о переходе 33-летнего Озила
- 12 июля 2022
- 14:58 Озил может перейти в другой турецкий клуб
- 9 июля 2022
- 08:16 «Милан» продал защитника Дуарте турецкому клубу
- 1 июля 2022
- 14:39 Дзагоева предложили четырем турецким клубам (Eurostavka) 3
- 14 мая 2022
- 13:27 «Истанбул» отказался покупать Агаларова за 3 миллиона (Metaratings) 6
- 10 мая 2022
- 18:43 Отец Агаларова – об интересе «Истанбула» к Гамиду: «Не знаю, откуда эта информация. Первый раз еe слышу» 2