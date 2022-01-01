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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Новости
€ 73 млн
Истанбул Башакшехир - новости команды
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Сайт:
http://www.ibbspor.com
Тренер:
Нури Шахин
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Амед» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Амед» – «Истанбул»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
12 сентября
Видео
Батраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
5 сентября
6
Григорян отреагировал на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
5 сентября
1
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
5 сентября
1
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
4 сентября
1
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
4 сентября
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
4 сентября
2
Фото
Батраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
4 сентября
7
«Истанбул Башакшехир» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
Фото
«Галатасарай» анонсировал матч с помощью изображения Батракова
4 сентября
1
«Истанбул» – «Галатасарай»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Трансляция
«Истанбул Башакшехир» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Истанбул» – «Касымпаша»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Трабзонспор» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Трабзонспор» – «Истанбул»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Истанбул Башакшехир» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Истанбул» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
15 августа
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
1 августа
3
«Интер Турку» – «Истанбул»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Гол Узбекистана могут признать лучшим на ЧМ-2026
20 июля
2
Два экс-футболиста РПЛ получили электрокары за голы на ЧМ-2026
6 июля
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«Истанбул» принял итоговое решение по будущему арендованного Шомуродова
5 июля
Сборная Узбекистана забила лучший гол группового этапа ЧМ-2026
30 июня
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