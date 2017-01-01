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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Результаты
€ 73 млн
Истанбул Башакшехир - результаты матчей
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Сайт:
http://www.ibbspor.com
Тренер:
Нури Шахин
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Чемпионат Турции. 2009/2010
13.09 | 20:00
Амед
5 : 0
Истанбул Башакшехир
04.09 | 20:00
Истанбул Башакшехир
2 : 3
Галатасарай
30.08 | 21:30
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Касымпаша
23.08 | 19:00
Трабзонспор
2 : 1
Истанбул Башакшехир
16.08 | 19:00
Истанбул Башакшехир
2 : 0
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