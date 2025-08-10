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Товарищеские матчи. Сборные
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Индия
Новости
Новости сборной Индии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.the-aiff.com/
Тренер:
Халид Джамиль
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Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Трансляция
Таджикистан – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Таджикистан – Индия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.8
8 июня
Трансляция
Ямайка – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026
27 мая
Ямайка – Индия: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Россия может сыграть со сборной со 133-го места в рейтинге ФИФА
2025.08.10 13:46
1
Прогноз на точный счет матча Таиланд – Индия: Товарищеские матчи, 4 июня 2025
2025.06.03 11:12
Только одному сопернику российская сборная забивала 11 голов до Брунея
2024.11.16 09:17
3
Индия готова провести матч с Россией в 2025 году
2024.10.17 09:39
Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре
2024.07.18 09:51
5
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии
2024.06.22 20:24
3
Сборная России может провести товарищеский матч с Индией
2022.06.23 12:31
5
Видео
В Индии любительская команда полным составом избила бригаду судей
2017.10.19 18:59
10
Россия может сыграть в октябре с Индией
2017.05.31 10:14
39
Отбор ЧМ-2018. Туркменистан оказался сильнее Индии
2016.03.29 17:26
1
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
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00:55
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
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Вчера, 23:57
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