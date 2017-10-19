В Индии любительская команда полным составом избила бригаду судей

это избиение? я видел только произвольные махи руками и ногами)) а один из судей красава, как лихо через забор сиганул))
В Индии состоялся матч любительских команд. Названия клубов и стадия турнира неизвестны.
По ходу встречи игроки в бело-зеленой форме атаковали главного судью и лайнсменов. Футболист ударил главного арбитра ногой в живот (0:04 на видео).
Драку продолжили с судейской бригадой члены тренерского штаба.
These players doesn't deserve to play the beautiful game. pic.twitter.com/2Lltw4yulI— Shaji Prabhakaran (@Shaji4Football) 19 октября 2017 г.