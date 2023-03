В Индии любительская команда полным составом избила бригаду судей

В Индии состоялся матч любительских команд. Названия клубов и стадия турнира неизвестны.

По ходу встречи игроки в бело-зеленой форме атаковали главного судью и лайнсменов. Футболист ударил главного арбитра ногой в живот (0:04 на видео).

Драку продолжили с судейской бригадой члены тренерского штаба.

These players doesn't deserve to play the beautiful game. pic.twitter.com/2Lltw4yulI