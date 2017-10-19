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    В Индии любительская команда полным составом избила бригаду судей

    В Индии состоялся матч любительских команд. Названия клубов и стадия турнира неизвестны.

    По ходу встречи игроки в бело-зеленой форме атаковали главного судью и лайнсменов. Футболист ударил главного арбитра ногой в живот (0:04 на видео).

    Драку продолжили с судейской бригадой члены тренерского штаба.

    Источник: Twitter

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    19.10.2017 18:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 октября 2017, 20:58

      это избиение? я видел только произвольные махи руками и ногами)) а один из судей красава, как лихо через забор сиганул))

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 20 октября 2017, 06:44

      видимо засуживали, а нормы ГТО надо сдавать, особенно нашему судейскому корпусу...)))

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 19 октября 2017, 22:17

      Не даром заставляют судей нормативы сдавать, вон как бегает)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 октября 2017, 21:10

      весело живут футбол посмотреть и мордобой в придачу

      0
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 19 октября 2017, 19:55

      наши бы "профессионалы" отметелили бы кого нибудь что ли.. и чемпионат бы веселее стал..

      0
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 19 октября 2017, 19:47

      Как шакалята,куснут и отбегают..

      2
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      Рейтинг: +110

      Baich 19 октября 2017, 19:28

      это му видио 100 лет

      0
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      Рейтинг: +2547

      Челнинец 19 октября 2017, 19:22

      с копьем бежит чтоле?:))

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 октября 2017, 19:10

      Хах дикари

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 октября 2017, 19:07

      Колхоз...

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