Товарищеские матчи. Сборные. 2026 Отбор Кубка Азии. Третий раунд 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные. 2025 Товарищеские матчи. Сборные. 2024 Кубок Азии. 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Товарищеские матчи. Сборные. 2021 Кубок Азии. Групповой этап 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Кубок Азии. групповой раунд 2011 Товарищеские матчи. Сборные. 2010