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Результаты сборной Индии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.the-aiff.com/
Тренер:
Халид Джамиль
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Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Отбор Кубка Азии. Третий раунд 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Кубок Азии. 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Кубок Азии. Групповой этап 2019
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Кубок Азии. групповой раунд 2011
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
31.03 | 15:30
Индия
2 : 1
Гонконг
18.11 | 17:00
Бангладеш
1 : 0
Индия
14.10 | 17:00
Индия
1 : 2
Сингапур
09.10 | 14:30
Сингапур
1 : 1
Индия
10.06 | 15:00
Гонконг
1 : 0
Индия
25.03 | 16:30
Индия
0 : 0
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